Немецкие колядники собирают деньги для украинских детей

 
Ексклюзивы
1/5
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Просмотров: 540
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 1935
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 909
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3456
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2457
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 558
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4743
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 954
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1575
Фото
Все фото
5
6
3
4
5
Беларусь взбунтовалась новыми протестами
Беларусь взбунтовалась новыми протестами
В Японии запустили продажу гиперреалистичних 3D-масок с лицами других людей
В Японии запустили продажу гиперреалистичних 3D-масок с лицами других людей
Поиски пропавших во время схода лавины на турбазе прекратили: подробности
Поиски пропавших во время схода лавины на турбазе прекратили: подробности
Ким Кардашьян похвасталась соблазнительными формами на фоне развода с мужем
Ким Кардашьян похвасталась соблазнительными формами на фоне развода с мужем
Украинка объяснила, почему долго привыкала к Словакии
Украинка объяснила, почему долго привыкала к Словакии
Видео
Все видео
Опубликовали последнее видео пассажиров разбившегося самолета
Опубликовали последнее видео пассажиров разбившегося самолета
Штурм Капитолия. Байден обратился к американцам
Штурм Капитолия. Байден обратился к американцам
Выстрел, от которого погибла поклонница Трампа, попал на видео
Выстрел, от которого погибла поклонница Трампа, попал на видео
Нашли захоронение сторонников древней религии
Нашли захоронение сторонников древней религии
Под завалами обнаружили живую собаку
Под завалами обнаружили живую собаку
Интервью
1/5
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 288
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
1 Просмотров: 7767
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 288
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 5580
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 558
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 801
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
воскресенье, 10 января 2021 13:16

Немецкие колядники собирают деньги для украинских детей

  Комментировать
Немецкие колядники собирают деньги для украинских детей
Благотворительную акцию поддержали президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель. Фото: Reuters.

Немецкие колядники собирают пожертвования под лозунгом помощи украинским детям, родители которых стали трудовыми мигрантами.

Инициативу поддержали президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель, передает DW.

С 6 января, тысячи детей-колядников, одетых в костюмы библейских трех царей - Каспара, Бальтазара и Мельхиора, традиционно городами, поют колядки и собирают деньги на благотворительные нужды. В этом году из-за пандемии Соvid-19 и карантина дети не наведываются в дома немцев, но благотворительная кампания все равно продолжается, в частности онлайн.

В этом году акция проходит под лозунгом "Принеси благословение, будь благословением. Поддержи детей - в Украине и всем мире". Организаторы кампании собирают помощь для детей из Украины, живущих с одним из родителей, бабушкой, дедушкой или и в приемных семьях из-за того, что их отец или мать уехали на заработки за границу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина может пополнить ЮНЕСКО уникальным достоянием

По оценкам, только в Украине от трудовой миграции родителей пострадали около двух миллионов детей.

"Мы искренне надеемся, что сейчас многие делают пожертвования на акцию колядования, чтобы детям в Украине и во всем мире стало немного легче в их трудном путешествии", - пояснила жена немецкого президента Эльке Бюденбендер.

Собранные средства будут переданы благотворительной организации "Каритас Украины".

Дарья Янегова шесть лет назад переехала в город Кошице в Словакии. Говорит долго привыкала к местной культуре. Хоть от границы около 100 километров, но культуры разные.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Немецкие колядники собирают деньги для украинских детей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
января

Гигантская лавина 7 мин уничтожила город

Шоколад не вреден для зубов: интересные факты

Самое читаемое
Футболистка начала продавать эротический контент после освобождения из команды
Футболистка начала продавать эротический контент после освобождения из команды
5
 Просмотров: 11844
&quot;Пошла за детьми&quot;: что умерла женщина, которую в Святвечер избил сожитель (обновлено)
"Пошла за детьми": что умерла женщина, которую в Святвечер избил сожитель (обновлено) 1 Просмотров: 9180
Обольстительная Ана Чери под душем подразнила поклонников
Обольстительная Ана Чери под душем подразнила поклонников
7
 Просмотров: 6498
Была трезвая: рассказали о матери, которая выбросила с 8 этажа 3-летнего сына
Была трезвая: рассказали о матери, которая выбросила с 8 этажа 3-летнего сына Просмотров: 5805
Участница &quot;Холостяка&quot; соблазнительно позировала в трусах и ботфортах
Участница "Холостяка" соблазнительно позировала в трусах и ботфортах
6
 Просмотров: 5050
Мир
Беларусь взбунтовалась новыми протестами
Беларусь взбунтовалась новыми протестами
5
 Просмотров: 477
12 мужчин топорами зарубили редкого дельфина
12 мужчин топорами зарубили редкого дельфина Просмотров: 360
Авиакатастрофа в Индонезии: нашли черные ящики
Авиакатастрофа в Индонезии: нашли черные ящики Просмотров: 144
Илон Маск готов продать все имущество
Илон Маск готов продать все имущество Просмотров: 558
Жестко и без выбора: что сделали с мятежниками штурма Капитолия
Жестко и без выбора: что сделали с мятежниками штурма Капитолия Просмотров: 1872
Больше всего комментируют
2
Оккупанты снова нарушили режим тишины в Донбассе
1
Актеры так реалистично целовались, что боялись сломать носы
1
В бикини посреди пустыни. 50-летняя Наоми Кэмпбелл вызвала ажиотаж
1
Задержанный во время штурма Капитолия попросил переводчика с русского
1
Зеленский отдохнул в Буковеле - в интернете появились фото
Голосов: 705
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть