Немецкие колядники собирают деньги для украинских детей

Благотворительную акцию поддержали президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель. Фото: Reuters.

Немецкие колядники собирают пожертвования под лозунгом помощи украинским детям, родители которых стали трудовыми мигрантами.

Инициативу поддержали президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель, передает DW.

С 6 января, тысячи детей-колядников, одетых в костюмы библейских трех царей - Каспара, Бальтазара и Мельхиора, традиционно городами, поют колядки и собирают деньги на благотворительные нужды. В этом году из-за пандемии Соvid-19 и карантина дети не наведываются в дома немцев, но благотворительная кампания все равно продолжается, в частности онлайн.

В этом году акция проходит под лозунгом "Принеси благословение, будь благословением. Поддержи детей - в Украине и всем мире". Организаторы кампании собирают помощь для детей из Украины, живущих с одним из родителей, бабушкой, дедушкой или и в приемных семьях из-за того, что их отец или мать уехали на заработки за границу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина может пополнить ЮНЕСКО уникальным достоянием

По оценкам, только в Украине от трудовой миграции родителей пострадали около двух миллионов детей.

"Мы искренне надеемся, что сейчас многие делают пожертвования на акцию колядования, чтобы детям в Украине и во всем мире стало немного легче в их трудном путешествии", - пояснила жена немецкого президента Эльке Бюденбендер.

Собранные средства будут переданы благотворительной организации "Каритас Украины".

Дарья Янегова шесть лет назад переехала в город Кошице в Словакии. Говорит долго привыкала к местной культуре. Хоть от границы около 100 километров, но культуры разные.