Неизвестный устроил смертельную стрельбу в университете

В Государственном университете Гремблинга в штате Луизиана неизвестный устроил стрельбу.
Один человек погиб, семеро получили ранения, передает AP.
В сообщении говорится, что погибший не был студентом.
Он устроил стрельбу около 01:00 в воскресенье на территории кампуса.
Занятия в понедельник и вторник отменили. В учебном заведении объявили комендантский час с 21:30 до 6:00.
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Это вторая смертельная стрельба в университете Луизианы в течение четырех дней. В среду утром двое не зачисленных абитуриентов устроили стрельбу.
В Москве неизвестный устроил стрельбу возле школы №1260. Учебное заведение окружили правоохранители. Сначала злоумышленник долгое время стоял у школы с автоматом. Затем несколько раз выстрелил в воздух и скрылся.
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