Неизвестный устроил смертельную стрельбу в университете

Во время стрельбы один человек погиб. Фото: Pexels

В Государственном университете Гремблинга в штате Луизиана неизвестный устроил стрельбу.

Один человек погиб, семеро получили ранения, передает AP.

В сообщении говорится, что погибший не был студентом.

Он устроил стрельбу около 01:00 в воскресенье на территории кампуса.

Занятия в понедельник и вторник отменили. В учебном заведении объявили комендантский час с 21:30 до 6:00.

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Это вторая смертельная стрельба в университете Луизианы в течение четырех дней. В среду утром двое не зачисленных абитуриентов устроили стрельбу.

В Москве неизвестный устроил стрельбу возле школы №1260. Учебное заведение окружили правоохранители. Сначала злоумышленник долгое время стоял у школы с автоматом. Затем несколько раз выстрелил в воздух и скрылся.