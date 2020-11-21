Неизвестный обстрелял людей в торговом центре

В торговом центре Mayfair Mall ранили 6 человек.

В американском штате Винсконсин неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Mayfair Mall.

Ранения получили шесть человек. Среди них трое несовершеннолетних. Погибших нет, пишет Daily Mail.

На место происшествия прибыли около десятка автомобилей скорой помощи. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Торговый центр окружили полицейские. Также перекрыли дороги у расположенной рядом школы.

Стрелок скрылся. К его поискам привлекли спецназ.

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