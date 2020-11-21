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суббота, 21 ноября 2020 01:48

Неизвестный обстрелял людей в торговом центре

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Неизвестный обстрелял людей в торговом центре
В торговом центре Mayfair Mall ранили 6 человек.

В американском штате Винсконсин неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Mayfair Mall.

Ранения получили шесть человек. Среди них трое несовершеннолетних. Погибших нет, пишет Daily Mail.

На место происшествия прибыли около десятка автомобилей скорой помощи. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Торговый центр окружили полицейские. Также перекрыли дороги у расположенной рядом школы.

Стрелок скрылся. К его поискам привлекли спецназ.

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В Киеве три человека открыли огонь по полицейскому. Нападавших задержали, также установлены их личности, полицейского госпитализировали.

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