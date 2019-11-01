Неизвестный на байке устроил стрельбу в баре: есть раненые

Пострадавших доставили в больницу. Фото: La Provence.

В Марселе, что во Франции человек подъехал к бару и открыл огонь по его посетителям. Потом сел на мотоцикл и скрылся. В результате стрельбы шесть человек получили ранения.

Инцидент произошел около 20.30, 31 октября, сообщает издание La Provence.

Мужчина стрелял из помпового оружия. Всех пострадавших доставили в местную больницу. Один - в тяжелом состоянии.

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Полиция оцепила территорию бара, где произошла стрельба. Правоохранители работают над установлением всех деталей преступления и личности нападавшего.

Версий о возможных мотивах нападавшего нет. СМИ предполагают, что это могли быть обычные для Марселя разборки между местными бандами.

Вследствие подобных столкновений местных группировок с начала года в регионе погибли уже 10 человек.

31 октября, в пассажирском поезде в центральном Пакистане произошел пожар. Погибло 65 человек. В интернет-сети появилось видео, где отсняли, как горят вагоны поезда вблизи района Рахим Яр-хана в провинции Пенджаб.