Неизвестный бросил взрывчатку в дом Мартина Лютера Кинга

Мартин Лютер Кинг выступает возле Университета Миннесоты, 1967 Ггод / Wikipedia

30 января 1956-го неизвестный террорист, который выступал за расизм, бросил бомбу в дом борца за права чернокожих в США Мартина Лютера Кинга. Никто не пострадал, но взрыв возмутил общество и стал серьезным испытанием для пропоговавшего ненасильственные методы борьбы Кинга.

Кинг был одним из организаторов бойкота автобусов в городе Монтгомери, который начался в декабре 1955-м. Тогда чернокожая активистка Роза Паркс была арестована за отказ уступить место в городском автобусе для белых белому пассажиру. Бойкот принес Кингу национальное признание, но также сделал целью для белых радикалов.

Баптистский пастор Кинг выступал в церкви вечером 30 января, когда один человек подъехал на авто, подошел к его дому и бросил взрывчатку на крыльцо. Бомба взорвалась, повредив здание, но не нанесла вреда жене Кинга, Коретти Скотт, которая была внутри дома, и семимесячной дочери пары Иоланде.

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Новости о взрыве быстро распространились по США, и разъяренная толпа вскоре собралась у дома Кинга. Через несколько минут после того, как на дом напали, Кинг снова проповедовал ненасилие.

"Я хочу, чтобы вы любили ваших врагов. Будьте добры к ним, любите их и дайте им понять, что вы их любите", - сказал он в ответ на нападение.

Позже в том же году кто-то выстрелил из дробовика по дому Кинга, и семья продолжала получать угрозы убийства и запугивания.

В 1968-м Кинг был смертельно ранен выстрелом снайпера, когда произносил речь на балконе отеля в Мемфисе.

Мартин Лютер Кинг - баптистский проповедник и лидер движения за гражданские права чернокожих США в 1960-х. Пропагандировал ненасильственные методы борьбы против расизма. За это стал лауреатом Нобелевской премии мира в 1964 году.