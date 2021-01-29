Неизвестный бросил взрывчатку в дом Мартина Лютера Кинга

 
Ексклюзивы
1/5
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
Просмотров: 135
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Просмотров: 1035
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 15336
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
Просмотров: 216
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 396
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 117
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 3807
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Просмотров: 828
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
Просмотров: 882
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Просмотров: 450
Фото
Все фото
3
7
8
7
5
ФБР увеличило вознаграждение за информацию о бомбах возле Капитолия
ФБР увеличило вознаграждение за информацию о бомбах возле Капитолия
Нет сырой свеклы и гречки: как заменяют украинские продукты за рубежом
Нет сырой свеклы и гречки: как заменяют украинские продукты за рубежом
Хоронят заживо, чтобы преодолеть стресс
Хоронят заживо, чтобы преодолеть стресс
Подземный 16-этажный бункер и 2 аквадискотеки: журналисты обнародовали новые детали о &quot;дворце Путина&quot;
Подземный 16-этажный бункер и 2 аквадискотеки: журналисты обнародовали новые детали о "дворце Путина"
Популяция акул и скатов сократилась на 71%: причины
Популяция акул и скатов сократилась на 71%: причины
Видео
Все видео
В России взорвался пороховой завод, где производят заряды для "Градов" и "Смерчей"
В России взорвался пороховой завод, где производят заряды для "Градов" и "Смерчей"
На горнолыжном спуске медведь погнался за туристом: видео
На горнолыжном спуске медведь погнался за туристом: видео
Хатико по-турецки: пес почти неделю ждал хозяина возле больницы
Хатико по-турецки: пес почти неделю ждал хозяина возле больницы
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
2 Просмотров: 2232
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 396
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1260
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 414
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 225
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
29 января 2021
Просмотров: 153
Коли тобі сниться щось особливе
Коли тобі сниться щось особливе, ти ще довго залишаєшся в полоні пережитого уві сні. Здається, що ти побачив велике кіно, прочитав книгу чи випив її ...
суббота, 30 января 2021 08:00

Неизвестный бросил взрывчатку в дом Мартина Лютера Кинга

  Комментировать
Неизвестный бросил взрывчатку в дом Мартина Лютера Кинга
Мартин Лютер Кинг выступает возле Университета Миннесоты, 1967 Ггод / Wikipedia

30 января 1956-го неизвестный террорист, который выступал за расизм, бросил бомбу в дом борца за права чернокожих в США Мартина Лютера Кинга. Никто не пострадал, но взрыв возмутил общество и стал серьезным испытанием для пропоговавшего ненасильственные методы борьбы Кинга.

Кинг был одним из организаторов бойкота автобусов в городе Монтгомери, который начался в декабре 1955-м. Тогда чернокожая активистка Роза Паркс была арестована за отказ уступить место в городском автобусе для белых белому пассажиру. Бойкот принес Кингу национальное признание, но также сделал целью для белых радикалов.

Баптистский пастор Кинг выступал в церкви вечером 30 января, когда один человек подъехал на авто, подошел к его дому и бросил взрывчатку на крыльцо. Бомба взорвалась, повредив здание, но не нанесла вреда жене Кинга, Коретти Скотт, которая была внутри дома, и семимесячной дочери пары Иоланде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убили пастора

Новости о взрыве быстро распространились по США, и разъяренная толпа вскоре собралась у дома Кинга. Через несколько минут после того, как на дом напали, Кинг снова проповедовал ненасилие.

"Я хочу, чтобы вы любили ваших врагов. Будьте добры к ним, любите их и дайте им понять, что вы их любите", - сказал он в ответ на нападение.

Позже в том же году кто-то выстрелил из дробовика по дому Кинга, и семья продолжала получать угрозы убийства и запугивания.

В 1968-м Кинг был смертельно ранен выстрелом снайпера, когда произносил речь на балконе отеля в Мемфисе.

Мартин Лютер Кинг - баптистский проповедник и лидер движения за гражданские права чернокожих США в 1960-х. Пропагандировал ненасильственные методы борьбы против расизма. За это стал лауреатом Нобелевской премии мира в 1964 году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Неизвестный бросил взрывчатку в дом Мартина Лютера Кинга». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
января

Неизвестный бросил взрывчатку в дом Мартина Лютера Кинга

Экстремист застрелил Махатму Ганди

Самое читаемое
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
5
 Просмотров: 35289
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
5
 Просмотров: 18801
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
5
 Просмотров: 17425
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
 Просмотров: 15327
Гороскоп на 29 января: чей звездный час уже наступил
Гороскоп на 29 января: чей звездный час уже наступил
 Просмотров: 11151
Мир
Экстремист застрелил Махатму Ганди
Экстремист застрелил Махатму Ганди
 Просмотров: 162
Австриец отблагодарил 2 млн евро за спасение своей семьи от нацистов
Австриец отблагодарил 2 млн евро за спасение своей семьи от нацистов Просмотров: 432
Преподаватель вел онлайн-курс после собственной смерти
Преподаватель вел онлайн-курс после собственной смерти Просмотров: 531
Безработного подозревают в серии убийств
Безработного подозревают в серии убийств Просмотров: 216
ФБР увеличило вознаграждение за информацию о бомбах возле Капитолия
ФБР увеличило вознаграждение за информацию о бомбах возле Капитолия
3
 Просмотров: 198
Больше всего комментируют
4
ОАСК отменил новое украинское правописание
4
Преподавательница киевского университета дружит с боевиками и просит прощения у России - все о громком скандале
2
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
2
Второй срок Зеленского: Ермак назвал условия
2
Как выглядела киевлянка с крупнейшими скулами в мире до операций
Голосов: 1316
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть