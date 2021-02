Неизвестные похитили похоронный фургон с трупом внутри

В штате Миссури, США, неизвестные похитили с территории заправки фургон похоронного бюро, в котором находился труп в гробу.

Инцидент произошел 11 января, сообщил NBC News.

До сих пор фургон с трупом женщины находится в розыске. Камеры наблюдения на заправке зафиксировали, что машину угнали мужчина и женщина.

По словам водителя, он забыл вытащить ключи из зажигания.

Stolen Vehicle Update: Photos of the stolen vehicle and the persons of interest, a male and a female, are attached. They may be in the Godfrey, Il area. Neither the vehicle or body have been recovered. Anyone with info should call 636-529-8210. pic.twitter.com/xezpsvpuBa