Неизвестные ограбили ломбард в защитных костюмах под гимн России

Мужчины ограбили ломбард в защитных костюмах. Фото: Flash90

В России, Краснодарский край, двое мужчин в защитных костюмах медиков, работающих с зараженными коронавирусом, ограбили ломбард.

Неизвестные использовали слезоточивый газ и повалили на пол девушку-консультантку, сообщил портал "Южные дела".

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Мужчины принесли с собой портативную колонку, из которой играл государственный гимн России. Под исполнение гимна они забирали из витрин украшения.

Ювелирные изделия мужчины сложили в картонную коробку и исчезли из ломбарда. На ограбление они потратили несколько минут.

В Киеве последние несколько месяцев орудует банда, которая системно занимается аферами. Награбленные мебель, бойлеры, электрические устройства мошенники вывозят в комиссионные магазины и выставляют на продажу.