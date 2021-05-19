Неизвестные обстреляли автобус для вечеринок, есть погибшие

В США неизвестные открыли огонь по автобусу для вечеринок. Фото: cbslocal

В штате Калифорния, США, неизвестные расстреляли автобус для вечеринок в котором находились люди. Погибли две девушки в возрасте 16 и 19 лет, еще пятеро молодых людей получили ранения.

Автобус наняли супруги для празднования 21-летия своей дочери, пишет San Francisco CBSN.

Именинница также среди раненых. Полиция сообщила, что нападение совершили минимум два стрелка, которые целенаправленно приехали с огнестрельным оружием.

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Они начали стрелять в автобус на автостаде недалеко от города Окленд и продолжили стрельбу на городских улицах.

В автобусе выбиты окна. Несколько пуль попали в машины, которые находились рядом.

Водитель автобуса спасся. Он позвал медиков и полицию. Нападавшие скрылись. Сейчас они объявлены в розыск.

В Запорожской области задержали 34-летнего жителя Днепра, который ночью устроил стрельбу в Кирилловке Мелитопольского района.