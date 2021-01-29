Недалеко от Вены произошел взрыв и возгорание многоквартирного дома

Здание, в котором произошел взрыв и возгорание / Издание Heute

Жилой многоквартирный дом в Лангенцерсдорфе, недалеко от Вены, загорелся, и часть его рухнула после взрыва в пятницу утром

По данным полиции Нижней Австрии, несколько человек получили ранения. Данных о жертвах пока нет. Об этом пишет Reuters.

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"Похоже, что это был взрыв, который произошел около 8 утра. После этого произошло возгорание", - заявила пресс-секретарь местной полиции.

К тушению пришлось привлечь около 150 пожарных. На месте происшествия работают медики, спасательный вертолет, поисково-спасательные собаки.

Верхний этаж и крыша четырехэтажного дома сгорели, а часть здания превратилась в руины. Квартиры на третьем и четвертом этажах здания полностью разрушены. Жители организованно покинули здание.

Как пишет издание Heute, Нижняя Австрия и взрывы в домах - это длинная трагическая история. 11 лет назад, в 2010-м, взорвался дом в Санкт-Пёльтене. Двухэтажное здание было почти полностью разрушено взрывом и возгоранием. Еще 11-ю годами ранее в Вильгельмсбурге произошел разрушительный взрыв. Во время ремонтных работ рабочий пробурил газовую трубу. Трехэтажный жилой дом с 12-ю квартирами обвалился. 10 человек погибло.

Между тем, сегодня проходят девять дней со дня гибели 15 человек в пансионате для пожилых "Золотое время" в Харькове.