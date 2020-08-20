"Не знала, кто такой Навальный" - допросили сотрудницу кафе, где пил чай политик

Работников кафе "Венская кофейня", где делали чай российском оппозиционеру Алексею Навальному, допросила полиция.

"Всего на изменении было четыре человека: старшая изменения, повар, бариста и уборщица. Старшая смены заявила, что не помнит, кто именно наливал чай политику. Это могла быть или она сама, или другая сотрудница - девушка-бариста, которая и делала чай. Девушка-бариста работает в кафе всего полтора месяца ", - сообщает Telegram канал Baza.

Старшая смены добавила, что к инциденту не знала, кто такой Навальный. Ранее никаких жалоб на отравление в кафе не было.

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Полиция проверяет камеры наблюдения.

Ранее пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что Навальному стало плохо в полете. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован. По ее данным, Алексей ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она также предположила, что Навального могли отравить. Алексея Навального могли отравить оксибутиратом натрия, предполагают врачи. Этот медицинский препарат в России применяют для наркоза.