Не вставала с кровати 3 года: американка похудела на 240 килограммов

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Американка со штата Теннесси Милла Кларк поразила своим терпением и жаждой к похудению. 51-летняя женщина весила 340 кг.

Кларк была прикована к постели в течение 3 лет из-за избыточного веса, сообщило издание Daily Mail.

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Мать 5 детей похудела до 70 кг и научилась ходить снова.

Милла не могла передвигаться без посторонней помощи 13 лет. Женщина обратилась к ведущим диетологам и тяжело работала для похудения.

"Каждый мой день был никчемным. Я не могла ничего делать. Все, что мне оставалось это есть и спать в течение 3 лет", - поделилась Кларк.

Дети женщины ухаживали за ней, купали, переодевали и кормили. Они мотивировали мать к потере веса.