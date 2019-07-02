 
Ексклюзивы
1/5
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2106
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1647
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1620
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3448
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2313
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 729
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1656
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 24948
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 846
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3843
Фото
Все фото
8
10
6
4
8
Не вставала с кровати 3 года: американка похудела на 240 килограммов
Не вставала с кровати 3 года: американка похудела на 240 килограммов
Показали уникальное явление сияющих волн
Показали уникальное явление сияющих волн
Гвадалахару засыпало аномальным градом
Гвадалахару засыпало аномальным градом
Патриарх Кирилл развлекался на яхте в компании &quot;монашки&quot; в купальнике
Патриарх Кирилл развлекался на яхте в компании "монашки" в купальнике
Каждый понедельник празднуют день вина - украинка рассказала о жизни в самом романтичном городе мира
Каждый понедельник празднуют день вина - украинка рассказала о жизни в самом романтичном городе мира
Видео
Все видео
"Пусть привыкает": в сети обсуждают реакцию Путина на гимн Украины
"Пусть привыкает": в сети обсуждают реакцию Путина на гимн Украины
Трамп впервые ступил на землю Северной Кореи
Трамп впервые ступил на землю Северной Кореи
Подъезд к московскому аэропорту Шереметьево превратился в "море": фото и видео
Подъезд к московскому аэропорту Шереметьево превратился в "море": фото и видео
Показали снос моста, на котором погибли 43 человека
Показали снос моста, на котором погибли 43 человека
В сети распространяют смешную озвучну Игры престолов на украинский лад
В сети распространяют смешную озвучну Игры престолов на украинский лад
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 432
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1656
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1620
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2178
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11160
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
1 Просмотров: 675
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
вторник, 02 июля 2019 18:03

Не вставала с кровати 3 года: американка похудела на 240 килограммов
8

  Комментировать

Милла Кларк, которая весила 340 кг, похудела до 70 кг
Фото: www.dailymail.co.uk
Милла Кларк, которая весила 340 кг, похудела до 70 кг
Милла Кларк, которая весила 340 кг, похудела до 70 кг
Милла Кларк, которая весила 340 кг, похудела до 70 кг
Милла Кларк, которая весила 340 кг, похудела до 70 кг

Американка со штата Теннесси Милла Кларк поразила своим терпением и жаждой к похудению. 51-летняя женщина весила 340 кг.

Кларк была прикована к постели в течение 3 лет из-за избыточного веса, сообщило издание Daily Mail.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бритни Спирс похвасталась похудевшей фигурой в бикини

Мать 5 детей похудела до 70 кг и научилась ходить снова.

Милла не могла передвигаться без посторонней помощи 13 лет. Женщина обратилась к ведущим диетологам и тяжело работала для похудения.

"Каждый мой день был никчемным. Я не могла ничего делать. Все, что мне оставалось это есть и спать в течение 3 лет", - поделилась Кларк.

Дети женщины ухаживали за ней, купали, переодевали и кормили. Они мотивировали мать к потере веса.

Тренер Татьяна Григорова рассказала, занятия спортом помогут достичь максимального эффекта похудения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Не вставала с кровати 3 года: американка похудела на 240 килограммов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июля

Расстреляли отца Бандеры

Утвердили закон о гражданстве Украинского государства

Поэта осудили за стихотворение об Украине

В трамвайной аварии погибли 34 человека

Убийство всей семьи: родственники отказались от публичного судебного процесса

Самое читаемое
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
30
 Просмотров: 115006
Жена Кошевого показала шикарное тело в бикини
Жена Кошевого показала шикарное тело в бикини
5
 2 Просмотров: 94130
Патриарх Кирилл развлекался на яхте в компании &quot;монашки&quot; в купальнике
Патриарх Кирилл развлекался на яхте в компании "монашки" в купальнике
4
 Просмотров: 41536
Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских
Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских
 Просмотров: 25551
Украина потеряла безвиз с двумя странами
Украина потеряла безвиз с двумя странами Просмотров: 24368
Мир
Появился украинский визовый центр в Австралии
Появился украинский визовый центр в Австралии Просмотров: 63
Доплавались: 14 российских моряков сгорели в море
Доплавались: 14 российских моряков сгорели в море Просмотров: 477
Полное солнечное затмение: когда и где смотреть в Украине
Полное солнечное затмение: когда и где смотреть в Украине Просмотров: 1881
В порту взорвался танкер: один человек погиб
В порту взорвался танкер: один человек погиб Просмотров: 180
Мужчина пытался долететь до Лондона в отсеке шасси
Мужчина пытался долететь до Лондона в отсеке шасси Просмотров: 1341
Больше всего комментируют
11
У Зеленского заговорили о региональном языке для Донбасса
9
Украина нуждается в союзе Зеленского и Тимошенко - политолог
7
Вакарчук рассказал о прогульщице Тимошенко
6
Рассказали, сколько рабочих мест займут роботы до 2030-го
5
Пророссийскому блогеру Шарию разрешили баллотироваться в нардепы
Голосов: 4128
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua