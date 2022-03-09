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среда, 09 марта 2022 18:06

Не все лидеры ЕС поддерживают членство Украины – СМИ

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Не все лидеры ЕС поддерживают членство Украины – СМИ
Все лидеры ЕС выступают за укрепление связей с Украиной, но все готовы поддержать членство. Фото: UkraineMFA

Лидеры Европейского Союза расходятся относительно того, следует ли одобрять заявку Украины на членство. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Споры проходят за день до того, как главы государств-членов ЕС должны обсудить запрос Киева о скором присоединении, поданный на прошлой неделе.

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На условиях анонимности чиновник, который участвует в подготовке саммита ЕС в Версале, заявил, что все лидеры выступают за укрепление связей с Украиной.

"Но вопрос в том, найдут ли они консенсус относительно расширения, что иногда бывает сложнее", - сказал чиновник.

Представитель ЕС также сказал, что некоторые страны блока поддерживают постепенный отказ от российского топлива до 2027 года.

После ЕС обсудили заявки на вступление Украины, Молдовы и Грузии и попросили Еврокомиссию рассмотреть запросы стран и предоставить свою оценку. Теперь французское председательство в ЕС пришлет три письма Европейской комиссии с просьбой оценить заявки трех стран. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался за то, чтобы заявку Украины на членство в ЕС рассматривали отдельно от заявок Грузии и Молдовы.

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