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четверг, 10 сентября 2020 16:08

"Не входи, позвони в полицию", - человек покончил с собой на самоизоляции

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&quot;Не входи, позвони в полицию&quot;, - человек покончил с собой на самоизоляции
Джеймса Коннели-Вебстер / The Daily Mail

В Великобритании полицейский на пенсии совершил самоубийство, потому что не выдержал психологического давления из-за коронавируса. Во время карантина он, по словам семьи, стал параноиком.

Джеймса Коннели-Вебстера, 58 лет, нашли задушенным в домике в саду его дома еще 1 апреля. Он был неделю на самоизоляции через проявления симптомов COVID-19. Однако только сейчас историю рассказали СМИ. Пишет The Daily Mail.

Вебстер до выхода на пенсию был помощником главного констебля. В конце марта вернулся из Лондона домой в Корнуолл. У мужчины поднялась температура, начался кашель. Семья решила его изолировать, чтобы не заразил жену Морин и детей Макса и Робин.

На изоляции Вебстер был 8 дней. Все время семья общалась с ним через Zoom, так вместе ужинали. Через некоторое время родные заметили ухудшение психического состояния человека. Морин говорит, что он полностью преобразился на изоляции, стал параноиком и невротиком. Сын Макс рассказал следователям, как отец разговаривал с ним около 21:30 за ночь до смерти.

"Он сказал, что собирался посмотреть сериал "Игра престолов" перед сном. У отца не было проблем с психическим здоровьем до того, как заразился тем, что считал коронавирусом. С начала самоизоляции стал тревожным, замкнулся", - сказал Макс.

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Во время последнего дистанционного ужина муж сказал, что его мысли прояснились и завтра выйдет. Жена решила навестить его на следующий день. Пришла в сад и заметила прикрепленную на двери летнего домика табличку: "Не входи, позвони в полицию". Врачи нашли мужчину задушенным. У кровати была записка на шесть страниц, где рассказывается, как много Джеймс боролся в последние дни.

"Думаю, это был идеальный шторм. Психологические последствия пандемии - новости в СМИ, нарастание страха, отсутствие самоконтроля. Когда перешел на самоизоляцию, у него, видимо, произошел нервный срыв", - сказала вдова Морин.

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