"Не верю западным аналогам" - экспрезидент Молдовы Додон пиарит путинскую вакцину на фоне переезда в Москву

Игорь Додон пиарит российскую вакцину от коронавируса. Фото: sputnik.md

Бывший президент Молдовы Игорь Додон намерен сделать прививку от коронавируса исключительно российской вакциной, потому что "западным аналогам" не доверяет.

Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

По словам Додона, ситуация с вакцинами в мире похожа на "гонку вооружений" в период холодной войны.

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"У нас вакцины в Молдове еще нет. Я готов вакцинироваться, но только руссийской вакциной. Не верю этим западным аналогам, которые быстренько сделали, чтобы показать, что есть не только российская вакцина", - прокомментировал политик.

По его мнению, принять любую другую вакцину, кроме руссийской, является большим риском для здоровья.

"Я рекомендовал гражданам Молдовы делать прививки именно российским препаратом", - сообщил Додон.

Игорь Додон, который до 24 декабря был президентом Молдовы, сразу после инаугурации Маи Санду поехал в Москву.