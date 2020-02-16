"Не устраивает это лицемерие" - человек в церкви порезал двух человек

В храме Святителя Николая в Москве во время службы мужчина напал на алатарников Фото: russian-church.ru

В Москве в храме Святителя Николая мужчина с ножом напал на двух человек. Его задержали.

Он вошел в храм во время богослужения и набросился на людей у алтаря, сообщают в МВД.

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Нападавшим оказался 26-летний житель Липецкой области. Пострадавших госпитализировали, это алтарники храма.

Настоятель храма рассказал, что мужчина забежал в храм в капюшоне и наушниках. Его лицо скрывали очки, а на руках были медицинские перчатки. Протоиерей подошел к мужчине, чтобы спросить у него, что случилось. В ответ нападающий ранил одного помощника настоятеля в руку, а другому помощнику нанес два ножевых ранения в плечо. Оба служителя храма госпитализированы.

Нападающий заявил, что приехал в Москву на заработки и не хотел делать теракт. "Не устраивает это лицемерие", - пояснил полицейским свой поступок нападающий.

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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