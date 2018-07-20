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пятница, 20 июля 2018 13:44

Не светом единым - ученые создали устройство, которое отбирает тепло у солнца
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Англо-шведская компания United Sun Systems разработала новую батарею, которая преобразует тепло солнца в электричество. В отличие от световой, тепловая энергия сможет накапливаться и храниться в течение 100 лет.

Ученые разработали самую дешевую солнечную тепловую батарею
Фото: Daily Mail
Ученые разработали самую дешевую солнечную тепловую батарею
Ученые разработали самую дешевую солнечную тепловую батарею
Ученые разработали самую дешевую солнечную тепловую батарею
Ученые разработали самую дешевую солнечную тепловую батарею

Компания уже получила лицензию на изобретение. Новая система сделает солнечную энергию на 95% дешевле. Эффективность также повысится - одна тепловая батарея сможет питать 11 домов, пишет Daily Mail.

Основа технологии - аккумулятор, сделаный из сплава металла и водорода.

"До открытия этого класса гибридных материалов, сохранение тепла было возможным только за счет использования дорогостоящих материалов", - сказал Рагай Зидан, ученый из Национальной лаборатории Savannah River Nuclear Solutions. - Использование нового сплава уменьшит стоимость и улучшит эффективность солнечной энергетики".

Тепловая солнечная батарея имеет вид тарелки диаметром 14 метров. Покрыта зеркалами, которые фокусируют солнечные лучи на устройстве в центре тарелки. Нагревают его до 750 ° С. Тепло превращается в энергию.

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Батарея способна производить 150кВт в час. Полученную электроэнергию можно накапливать и использовать по необходимости.

Компания уже подписала соглашение с Министерством энергетики США и Национальной лаборатории Savannah River Nuclear Solutions.

"Новый способ получения и хранения солнечной энергии дешевый. Наконец-то солнечная энергетика станет конкурентной ископаемому топливу", - сказал Терри А. Милльски, директор Национальной лаборатории Savannah River .

В Пустомытовском районе Львовской области открыли солнечную электростанцию "Щирець 1", которая будет производить около 2 млн кВт/ч электроэнергии. "Новая солнечная электростанция обеспечит 90% потребностей в электроэнергии жителей Щирца и людей, проживающих в данном регионе", - отметил директор электростанции Ростислав Станкевич.

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