Не светом единым - ученые создали устройство, которое отбирает тепло у солнца

Англо-шведская компания United Sun Systems разработала новую батарею, которая преобразует тепло солнца в электричество. В отличие от световой, тепловая энергия сможет накапливаться и храниться в течение 100 лет.

Фото: Daily Mail

Компания уже получила лицензию на изобретение. Новая система сделает солнечную энергию на 95% дешевле. Эффективность также повысится - одна тепловая батарея сможет питать 11 домов, пишет Daily Mail.

Основа технологии - аккумулятор, сделаный из сплава металла и водорода.

"До открытия этого класса гибридных материалов, сохранение тепла было возможным только за счет использования дорогостоящих материалов", - сказал Рагай Зидан, ученый из Национальной лаборатории Savannah River Nuclear Solutions. - Использование нового сплава уменьшит стоимость и улучшит эффективность солнечной энергетики".

Тепловая солнечная батарея имеет вид тарелки диаметром 14 метров. Покрыта зеркалами, которые фокусируют солнечные лучи на устройстве в центре тарелки. Нагревают его до 750 ° С. Тепло превращается в энергию.

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Батарея способна производить 150кВт в час. Полученную электроэнергию можно накапливать и использовать по необходимости.

Компания уже подписала соглашение с Министерством энергетики США и Национальной лаборатории Savannah River Nuclear Solutions.

"Новый способ получения и хранения солнечной энергии дешевый. Наконец-то солнечная энергетика станет конкурентной ископаемому топливу", - сказал Терри А. Милльски, директор Национальной лаборатории Savannah River .

В Пустомытовском районе Львовской области открыли солнечную электростанцию "Щирець 1", которая будет производить около 2 млн кВт/ч электроэнергии. "Новая солнечная электростанция обеспечит 90% потребностей в электроэнергии жителей Щирца и людей, проживающих в данном регионе", - отметил директор электростанции Ростислав Станкевич.