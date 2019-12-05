"Не собирались входить в состав любого государства" - Лукашенко о Беларуси

Олександр Лукашенко. Фото: svoboda.org

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никто в его стране не собирается сдавать независимость и суверенитет страны.

"Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России", - сказал Президент во время обращении к депутатам Палаты представителей и членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого и седьмого созывов, передает корреспондент БЕЛТА.

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Союзное государство - это надгосударственное объединение России и Беларуси с организацией единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространств.