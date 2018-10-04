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четверг, 04 октября 2018 18:00

Не сдержал чувств - тюлень бросился обнимать дайвера
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Бен Бервилл, 49 лет, изучал побережье островов Фарн, графство Нортумберленд, Великобритания. Врач нырял на дно Северного моря, где встретился с тюленем. Существо оказалось дружелюбным и начало обнимать исследователя.

Сначала тюлень нежно похлопал Бена по руке, обнюхал и рассмотрел снаряжение для дайвинга. Затем животное обхватило мужчину ластами. Бен погладил тюленя по спине, пишет Daily Mail.

Бен - врач-терапевт из прибрежного города Амбл. Ныряет уже более 32 лет. Он также работает исследователем на кафедре морской биологии университета Ньюкасла. Изучает серых тюленей и белых дельфинов с клювами.

"Я понимаю, что мне невероятно повезло иметь такую возможность понять их мир, - сказал он. - Ныряя и наблюдая за серыми тюленями больше 18 лет, я научился быть рядом с ними спокойным, вести себя непринужденно".

"Ощущение, когда тюлень обнимает тебя или держит за руку, трудно описать. Быть так близко с природой - это что-то волшебное", - рассказал исследователь.

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По данным фонда дикой природы, численность серых тюленей на британском острове увеличилось на 140 %, тогда как в начале 20-го века их количество составляло всего 500 особей. Серые тюлени, обитающие у берегов Великобритании, составляют 40% от общего количества серых тюленей в мире.

В сети появилось видео нежных объятий дайвера и серого тюленя
Фото: dailymail.co.uk
В сети появилось видео нежных объятий дайвера и серого тюленя
В сети появилось видео нежных объятий дайвера и серого тюленя
В сети появилось видео нежных объятий дайвера и серого тюленя
В сети появилось видео нежных объятий дайвера и серого тюленя

В английском графстве Норфолк у самки серого тюленя родились двойнята. Отмечается, что это первые в мире официально зарегистрированы тюлени-двойняшки.

Но, к сожалению, мать отказалась от детей сразу после их рождения.

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Дата
04
октября

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