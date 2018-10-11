Не санкциями едиными: Америка продолжает "обезвреживать" Россию

Америка планирует помочь Европе диверсифицировать энергетику

Правительство США представил законопроект, который позволяет выделить миллиард долларов на финансирование европейских энергетических проектов. Так Америка планирует помочь Европе диверсифицировать энергетику.

С такой законодательной предложением выступили сенатор от Республиканской партии США Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи, передает Bloomberg.

По словам авторов проекта, выделены средства помогут Европе "противостоять влиянию России"

"Большая часть Европы возлагается на энергию России. Мы надеемся разрушить контроль России над Европой и создать рабочие места здесь, в США", - говорится в заявлении Мерфи.

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Россия шантажирует Совет Европы, угрожая своим выходом, поскольку "здоровые силы в Совете Европы" не готовы идти на уступки Москве.