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четверг, 11 октября 2018 07:35

Не санкциями едиными: Америка продолжает "обезвреживать" Россию

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Не санкциями едиными: Америка продолжает &quot;обезвреживать&quot; Россию
Америка планирует помочь Европе диверсифицировать энергетику

Правительство США представил законопроект, который позволяет выделить миллиард долларов на финансирование европейских энергетических проектов. Так Америка планирует помочь Европе диверсифицировать энергетику.

С такой законодательной предложением выступили сенатор от Республиканской партии США Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи, передает Bloomberg.

По словам авторов проекта, выделены средства помогут Европе "противостоять влиянию России"

"Большая часть Европы возлагается на энергию России. Мы надеемся разрушить контроль России над Европой и создать рабочие места здесь, в США", - говорится в заявлении Мерфи.

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Россия шантажирует Совет Европы, угрожая своим выходом, поскольку "здоровые силы в Совете Европы" не готовы идти на уступки Москве.

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