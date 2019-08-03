Не менее 10 человек погибли во время стрельбы в торговом центре

В торговом центре Техаса Cielo Visa (США) неизвестные открыли огонь по посетителям.

Погибли минимум 10 человек, более 30 получили ранения, сообщает Newsweek.

Инцидент произошел в городе Эль-Пасо в районе улиц Hawkins и Gateway East поблизости от магазина Walmart и торгового центра.

СМИ опубликовали фото предполагаемого стрелка в Эль-Пасо. Нападавший перед атакой опубликовал манифест, в котором поддерживал стрелка Крайстчерча, а нападение назвал ответом на "вторжение латиноамериканцев в Техас.

Неизвестный расстреливал людей в торговом центре Техаса

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Свидетель происшествия рассказал телеканалу CBS News, что видел у Wallmart не менее двух человек с огнестрельным оружием, которые совершили около десяти выстрелов.

Позже мэр города заявил, что полиция задержала трех подозреваемых и угроз для горожан больше нет.

Накануне на популярном украинском курорте Кирилловка произошла смертельная стрельба возле ресторана.