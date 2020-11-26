Не ковидом одним: ученые рассказали о возможным пандемиях вирусов

Регионы, где возможно распространение новых вирусов. Фото: world.segodnya.ua

Исследователи австралийского университета уверяют, что миру угрожают новые пандемии вирусов.

По словам ученых угроза может прийти из Африки, Латинской Америки или Южной Азии.

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Исследователи проанализировали экологические и социальные факторы распространения заражения вирусов и составили карту потенциально опасных регионов.

В список попали страны ближе к Южной Сахаре, Азии и регионы Китая.

Потенциально опасными странами могут быть:

1. Нигерия

2. Камерун

3. Гвинея

4. Пакистан

5. Индия

6. Мьянма

7. Эквадор

8. Колумбия

9. Перу

10. Венесуэла.

За прошедшие сутки от коронавируса погибли почти 12 тысяч человек. Это самое большое количество смертей за все время пандемии.