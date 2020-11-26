Не ковидом одним: ученые рассказали о возможных пандемиях вирусов

Регионы, где возможно распространение новых вирусов. Фото: world.segodnya.ua

Исследователи австралийского университета уверяют, что миру угрожают новые пандемии вирусов.

По словам ученых угроза может прийти из Африки, Латинской Америки или Южной Азии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Где наибольший риск инфицироваться во время новогодних праздников

Исследователи проанализировали экологические и социальные факторы распространения заражения вирусов и составили карту потенциально опасных регионов.

В список попали страны ближе к Южной Сахаре, Азии и регионы Китая.

Потенциально опасными странами могут быть:

1. Нигерия,

2. Камерун,

3. Гвинея,

4. Пакистан,

5. Индия,

6. Мьянма,

7. Эквадор,

8. Колумбия,

9. Перу,

10. Венесуэла.

За прошедшие сутки от коронавируса погибли почти 12 тыс. человек. Это самое большое количество смертей за все время пандемии.