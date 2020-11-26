Не ковидом одним: ученые рассказали о возможных пандемиях вирусов

Исследователи австралийского университета уверяют, что миру угрожают новые пандемии вирусов.
По словам ученых угроза может прийти из Африки, Латинской Америки или Южной Азии.
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Исследователи проанализировали экологические и социальные факторы распространения заражения вирусов и составили карту потенциально опасных регионов.
В список попали страны ближе к Южной Сахаре, Азии и регионы Китая.
Потенциально опасными странами могут быть:
1. Нигерия,
2. Камерун,
3. Гвинея,
4. Пакистан,
5. Индия,
6. Мьянма,
7. Эквадор,
8. Колумбия,
9. Перу,
10. Венесуэла.
За прошедшие сутки от коронавируса погибли почти 12 тыс. человек. Это самое большое количество смертей за все время пандемии.
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