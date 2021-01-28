Не хотят покупать у скандального президента: элитная недвижимость Трампа упала в цене на 50%

Недвижимость от империи Трампа упала в цене. Фото: Reuters

Бизнес 45-го главы США Дональда Трампа после его президентства пострадал. Люксовая недвижимость Трампа с 2016 года упала в цене на 50%, а его имения подешевели на 17%.

Подробностями поделилось издание Business Insider.

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В 2016-м 1 м кв. апартаментов бизнес-империи Трампа в Нью-Йорке стоил $3,3 тыс., после инаугурации Джо Байдена упал до $1,9 тыс. В 2020 году 1 м кв. в имениях 45-го президента стоит $1,6 тыс.

Больше всего цены на жилье от Трампа упали после инаугурации 20 января. Покупатели колеблются и не хотят покупать недвижимость в компании Трампа.

Администрация президента США Джо Байдена заморозила продажу американского оружия Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам. Все эти соглашения принял предшественник Дональд Трамп за несколько часов до инаугурации Байдена.