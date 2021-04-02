Не агенты 007: Как 80 российских дипломатов в Италии погорели на шпионаже

80 российских дипломатов шпионят в Италии. Фото: pixabay

Треть из 240 российских дипломатов в Италии собирает секретную информацию.

Кроме того, занимается вербовкой шпионов, сообщает La Repubblica со ссылкой на информацию итальянской Службы контрразведки "Aisi".

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В общей сложности не менее 80 российских дипломатов в Италии работают на ГРУ, ФСБ и Службу внешней разведки РФ.

Как отмечает издание, двое из них - Алексей Немудров и Дмитрий Остроухов - завербовали Вальтера Биоте и, получив от него конфиденциальную информацию, уже улетели в Москву.

Оба получили приказ о депортации.

Ранее капитана итальянского флота и российского военного, который работает в посольстве РФ, задержали в Риме по подозрению в шпионаже в пользу России.