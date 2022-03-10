НБУ просит центробанки стран отключить платежную систему РФ "МИР"

После того, как система Mastercard заблокировала доступ ряду банков РФ, россияне должны были пользоваться только национальной платежной системой "МИР". Фото: spbit.ru

Национальный банк Украины обратился к Армении, Казахстану, Таджикистану, Вьетнаму, Турции и Киргизии с просьбой прекратить любые операции с российскими картами платежной системы "МИР".

Такое обращение к руководству центробанков стран обусловлено необходимостью усиления международного финансового давления в экономической сфере на страну-агрессора Россию, сообщает пресс-служба НБУ.

"Нацбанк стремится добиться максимального использования всех возможных вариантов санкций против российского финансового сектора. Финансирование вооруженной агрессии против Украины должно быть остановлено. Поэтому мы очень рассчитываем на поддержку наших инициатив международными партнерами", - подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.

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В частности речь идет о прекращении обслуживания карт "МИР" в сети банкоматов и POS-терминалов, а также невозможности их использования в сфере электронной коммерции и во время совершения P2P-переводов.

После того, как система Mastercard заблокировала доступ ряду банков РФ, россияне вынуджены были перейти на национальную платежную систему "МИР".

Беспрецедентные шаги стран Запада по изоляции экономики и финансовой системы РФ в связи с ее вторжением в Украину включают санкции в отношении ее центрального банка и исключение некоторых ее кредиторов из глобальной платежной системы SWIFT. Крупнейший российский банк Сбербанк объявил о выходе с европейского рынка. А США заявили, что ограничат РФ способность вести бизнес в долларах, фунтах и иенах, также ввели санкции против ВТБ и других росбанков. Правительство Великобритании 28 февраля объявило о намерении принять дополнительные ограничительные экономические меры в ответ на вторжение России в Украину, нацелив их на центральный банк Российской Федерации. 24 февраля Великобритания объявила, что замораживает активы ВТБ-банка и возможности работы "Аэрофлота". Также британский премьер Борис Джонсон пообещал санкции против других российских банков. ЕС может отключить от SWIFT и Беларусь, диктатор из которой Александр Лукашенко является соучастником военных преступлений против Украины.