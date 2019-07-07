Названа причина аварии украинского автобуса в Польше

 
Ексклюзивы
1/5
"В дрифте задние шины - безусловный расходник. За занятие лопается 8-10"
"В дрифте задние шины - безусловный расходник. За занятие лопается 8-10"
Просмотров: 477
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
1 Просмотров: 2502
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 477
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 963
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 2097
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
1 Просмотров: 2116
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 5670
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 270
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 3042
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 2061
Фото
Все фото
5
7
13
5
17
В жилом доме взорвался газ: погибла семья
В жилом доме взорвался газ: погибла семья
Украинка поделилась впечатлениями от жизни в нетипичной постсоветской стране
Украинка поделилась впечатлениями от жизни в нетипичной постсоветской стране
Радіолюбителі та БДСМ-клуб: показали людей, яких об&#039;єднує хобі
Радіолюбителі та БДСМ-клуб: показали людей, яких об'єднує хобі
Киевляне рассказали, как открыли популярный отель в Индии
Киевляне рассказали, как открыли популярный отель в Индии
Пьяные и безудержные: показали бешеные холостяцкие вечеринки
Пьяные и безудержные: показали бешеные холостяцкие вечеринки
Видео
Все видео
В Черном море перевернулся катамаран - есть погибшие
В Черном море перевернулся катамаран - есть погибшие
Ибрагимович дублем принес победу своей команде над "Торонто"
Ибрагимович дублем принес победу своей команде над "Торонто"
3 коттеджа, 5 этажей, подземный тоннель, насыпная гора и озеро- какой дом строит глава Роснефти
3 коттеджа, 5 этажей, подземный тоннель, насыпная гора и озеро- какой дом строит глава Роснефти
Украинцы спасли польское село от пожара
Украинцы спасли польское село от пожара
Фейерверк, убивший женщину, купили в России
Фейерверк, убивший женщину, купили в России
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 1800
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 612
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1800
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1827
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2367
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 июля 2019
2 Просмотров: 1278
Помилилася
– Люди добрі! Вибачте, що я звертаюся до вас такий молодий. Мій син тяжко хворий, і треба гроші на лікування. В електричці Трускавець ...
воскресенье, 07 июля 2019 17:59

Названа причина аварии украинского автобуса в Польше

  Комментировать
Названа причина аварии украинского автобуса в Польше
Зеркало недели Польша: назвали причину аварии украинского автобуса с пассажирами

Водитель украинского пассажирского автобуса в Польше признался полиции, что заснул за рулем.

"Автобус с украинскими регистрационными номерами съехал в глубокий ров на отрезке автомагистрали А4 вблизи Янковице Вельке, сообщает "prm".

Инцидент произошел около 6 утра. 11 человек были доставлены в больницы. Их травмы не являются серьезными - 5 пострадавших уже покинули медучреждения ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве автобус с иностранцами протаранил несколько авто

Вблизи польского города Ополе в аварию попал украинский автобус с пассажирами, когда направлялся в сторону Вроцлава.

Он съехал в кювет на отрезке автострады А4.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Названа причина аварии украинского автобуса в Польше». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
июля

Украинцы разгромили московскую армию

Американскую школьницу повели в мавзолей Ленина

Самое читаемое
Знаменитости, которые не скрывают своей ориентации
Знаменитости, которые не скрывают своей ориентации
10
 1 Просмотров: 54091
Напоил и поиздевался: новые подробности убийства 13-летней Инны Дубик (видео)
Напоил и поиздевался: новые подробности убийства 13-летней Инны Дубик (видео)
 Просмотров: 39251
Кто ввел моду на &quot;голые платья&quot;
Кто ввел моду на "голые платья"
21
 Просмотров: 28748
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
12
 Просмотров: 21762
Папа Римский резко высказался о Донбассе после встречи с Путиным
Папа Римский резко высказался о Донбассе после встречи с Путиным Просмотров: 15148
Мир
Самый богатый мужчина планеты развелся с женой: как изменилось состояние миллиардера
Самый богатый мужчина планеты развелся с женой: как изменилось состояние миллиардера Просмотров: 603
На Аляске аномальная жара вызвала лесные пожары
На Аляске аномальная жара вызвала лесные пожары Просмотров: 405
Арестовали миллиардера за секс-торговлю людьми
Арестовали миллиардера за секс-торговлю людьми Просмотров: 567
В Минобразования РФ решили обучать папуасов русскому языку
В Минобразования РФ решили обучать папуасов русскому языку 1 Просмотров: 567
Автобус с украинцами вылетел с дороги и перевернулся: много пострадавших
Автобус с украинцами вылетел с дороги и перевернулся: много пострадавших Просмотров: 2799
Больше всего комментируют
10
В интернете высмеяли пустой Керченский мост
9
Кандидаты Тимошенко начали маскироваться под "слуг народа"
3
ЦИК нашла людей с двойным гражданством в партии Зеленского - назвали количество
2
Помилилася
2
Умерла известная волонтер
Голосов: 471
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua