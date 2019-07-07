Названа причина аварии украинского автобуса в Польше

Зеркало недели Польша: назвали причину аварии украинского автобуса с пассажирами

Водитель украинского пассажирского автобуса в Польше признался полиции, что заснул за рулем.

"Автобус с украинскими регистрационными номерами съехал в глубокий ров на отрезке автомагистрали А4 вблизи Янковице Вельке, сообщает "prm".

Инцидент произошел около 6 утра. 11 человек были доставлены в больницы. Их травмы не являются серьезными - 5 пострадавших уже покинули медучреждения ", - говорится в сообщении.

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Вблизи польского города Ополе в аварию попал украинский автобус с пассажирами, когда направлялся в сторону Вроцлава. Он съехал в кювет на отрезке автострады А4.