Названа предварительная причина взрывов на складе боеприпасов под Красноярском

 
Ексклюзивы
1/5
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1683
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 3150
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 11835
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 14292
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 711
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2790
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3276
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2898
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 756
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
6
14
5
16
5
Готовила самый дорогой борщ в жизни, - украинка рассказала о жизни в Сеуле
Готовила самый дорогой борщ в жизни, - украинка рассказала о жизни в Сеуле
Майдан не удался: 828 задержанных в Москве и жесткий разгон акции
Майдан не удался: 828 задержанных в Москве и жесткий разгон акции
Полная готовность: Путин готовится разогнать новый митинг
Полная готовность: Путин готовится разогнать новый митинг
Какую особенность имели студенты в конце XIX в. - фото
Какую особенность имели студенты в конце XIX в. - фото
Обнаружили место, где произошло библейское чудо
Обнаружили место, где произошло библейское чудо
Видео
Все видео
В России горит склад боеприпасов: снаряды взрываются, жителей эвакуируют
В России горит склад боеприпасов: снаряды взрываются, жителей эвакуируют
Российских шаманов попросили потушить пожары Сибири
Российских шаманов попросили потушить пожары Сибири
Разгоном митингов в Москве руководит экс-беркутовец Кусюк
Разгоном митингов в Москве руководит экс-беркутовец Кусюк
Российского актера бросили за решетку за шутку над ГАИшником
Российского актера бросили за решетку за шутку над ГАИшником
Столкновение птицы и ребенка на американских горках напугало сеть
Столкновение птицы и ребенка на американских горках напугало сеть
Интервью
1/5
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3474
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 711
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7308
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2817
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
05 августа 2019
Просмотров: 513
Без душі
Я давав йому гроші не за зміст, а за форму. У дизелі Черкаси — Христинівка конкурентів у Бороди практично немає. Був один зі Шполи — ...
вторник, 06 августа 2019 09:33

Названа предварительная причина взрывов на складе боеприпасов под Красноярском

  Комментировать
Названа предварительная причина взрывов на складе боеприпасов под Красноярском
За 10 км от г. Ачинска Красноярского края РФ загорелся склад боеприпасов. Фото - Корреспондент

Причиной пожара и взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе под российским Красноярском мог быть человеческий фактор. Такие предварительные данные озвучил заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков.

По его словам, точную причину инцидента установят следствие и прокуратура, передает "Интерфакс".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Красноярском крае РФ закрыли воздушное пространство

Также он добавил, что арсенал будет расформирован.

На территории Ачинского района действует режим ЧС.

По состоянию на 6 августа детонация пороховых зарядов на складе боеприпасов в селе Каменка Красноярского края РФ прекратилась. Однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Названа предварительная причина взрывов на складе боеприпасов под Красноярском». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
августа

Оккупанты попали в засаду украинских воинов

От города остались одни развалины: на улицах горы обугленных трупов

Самое читаемое
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен 18 Просмотров: 43083
Модель утопила машину за 300 тысяч долларов
Модель утопила машину за 300 тысяч долларов
4
 1 Просмотров: 21123
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
6
 Просмотров: 19359
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов 3 Просмотров: 19054
Люди хотели устроить &quot;потерпевшей&quot; самосуд: подробности трагедии на Ровенщине
Люди хотели устроить "потерпевшей" самосуд: подробности трагедии на Ровенщине Просмотров: 15067
Мир
Взрывы на складе боеприпасов под Красноярском: последние новости
Взрывы на складе боеприпасов под Красноярском: последние новости Просмотров: 369
Адские санкции США в действии: рубль бьет рекорды падения
Адские санкции США в действии: рубль бьет рекорды падения Просмотров: 801
Президент Туркменистана развеял слухи о своей смерти
Президент Туркменистана развеял слухи о своей смерти Просмотров: 369
В Красноярском крае РФ закрыли воздушное пространство
В Красноярском крае РФ закрыли воздушное пространство Просмотров: 324
Врачи предупреждают об опасности электронных сигарет
Врачи предупреждают об опасности электронных сигарет Просмотров: 720
Больше всего комментируют
18
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен
8
Садовый нашел крайнего в проигрыше партии на выборах
6
"Слуги народа" закончили обучение в Трускавце
5
"Русскоязычный украинец - это россиянин" - Мухарский
4
Сибирь в огне: россияне не могут остановить пламя
Голосов: 598
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua