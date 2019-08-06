Названа предварительная причина взрывов на складе боеприпасов под Красноярском

За 10 км от г. Ачинска Красноярского края РФ загорелся склад боеприпасов. Фото - Корреспондент

Причиной пожара и взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе под российским Красноярском мог быть человеческий фактор. Такие предварительные данные озвучил заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков.

По его словам, точную причину инцидента установят следствие и прокуратура, передает "Интерфакс".

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Также он добавил, что арсенал будет расформирован.

На территории Ачинского района действует режим ЧС.

По состоянию на 6 августа детонация пороховых зарядов на складе боеприпасов в селе Каменка Красноярского края РФ прекратилась. Однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов.