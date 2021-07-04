Назвали возраст самого старого человека на планете

 
Ексклюзивы
1/5
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
1 Просмотров: 639
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Просмотров: 1593
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 819
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
1 Просмотров: 2979
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
Просмотров: 5364
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
9 Просмотров: 360
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Просмотров: 2790
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
6 Просмотров: 1062
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Просмотров: 603
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Просмотров: 297
Фото
Все фото
3
3
5
6
5
На леднике нашли тела военных, погибших 70 лет назад
На леднике нашли тела военных, погибших 70 лет назад
Показали редкое детское фото принцессы Дианы
Показали редкое детское фото принцессы Дианы
Взорвался крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны: фото
Взорвался крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны: фото
Байден назвал вероятную причину обрушения многоэтажки в Майами
Байден назвал вероятную причину обрушения многоэтажки в Майами
Аномальная жара: пожар полностью уничтожил город
Аномальная жара: пожар полностью уничтожил город
Видео
Все видео
В авиакатастрофе погибли 17 военных
В авиакатастрофе погибли 17 военных
Тихановская высказалась о праздновании режимом Лукашенко Дня Независимости
Тихановская высказалась о праздновании режимом Лукашенко Дня Независимости
Британский миллиардер полетит в космос раньше Безоса
Британский миллиардер полетит в космос раньше Безоса
Крокодил навел ужас - залез в дом и нападал на людей
Крокодил навел ужас - залез в дом и нападал на людей
Мать и сын встретились после 31 года рабства - щемящее видео
Мать и сын встретились после 31 года рабства - щемящее видео
Интервью
1/5
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 1710
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
1 Просмотров: 144
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 990
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2385
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 810
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
02 июля 2021
Просмотров: 459
Якщо серійний убивця не дотримає слова
Понад місяць світ складав шпаргалки для Джозефа Байдена: він і те має сказати, і про інше не забути. Найактивнішими були українські експерти. Від ...
воскресенье, 04 июля 2021 12:37

Назвали возраст самого старого человека на планете

  Комментировать
Назвали возраст самого старого человека на планете
Мужчина родился родился 8 августа 1908 года. Фото: Guinness World Records

Житель Пуэрто-Рико Эмилио Флорес Маркес установил рекорд долголетия.

В возрасте 112 лет и 326 дней он стал самым старым человеком из ныне живущих и попал в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом сообщается на сайте Книги.

Мужчину признали самым старым человеком в мире всего за несколько недель до его 113-летия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выяснили секрет самого старого человека на планете

Эмилио Флорес Маркес родился 8 августа 1908 года в Каролине, Пуэрто-Рико. Он был вторым по старшинству из 11 детей, помогал на ферме отца по выращиванию сахарного тростника и продолжил семейное дело уже во взрослом возрасте. Сейчас он живет в Рио-Пьедрас, Пуэрто-Рико, с двумя детьми - Тирсо и Миллито.

"Маркес потерял большую часть слуха и перенес операцию по имплантации кардиостимулятора, когда ему был 101 год. Сейчас состояние его здоровья хорошее", - говорится в сообщении.

Эмилио был женат 75 лет на Андреа Перес, которая умерла в 2010 году. Имеет четверых детей, пятеро внуков и пятеро правнуков.

В японском городе Йокагама умер самый старый человек на планете. О смерти 117-летней Тис Мияко 26 июля сообщило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали возраст самого старого человека на планете». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июля

Полетел без пилота: истребитель СССР упал на ферму

Расстреляли группу профессоров и их родственников

Самое читаемое
Голую Карди Би обмазали краской, а внучка Чапкиса показалась в бикини - чем щеголяют звезды в сети
Голую Карди Би обмазали краской, а внучка Чапкиса показалась в бикини - чем щеголяют звезды в сети
10
 1 Просмотров: 8523
Гороскоп на выходные: с какими знаками лучше избегать общения
Гороскоп на выходные: с какими знаками лучше избегать общения
 Просмотров: 5571
&quot;Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят&quot; - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
45
 Просмотров: 5364
Англия смогла выбить Украину с Евро
Англия смогла выбить Украину с Евро
 3 Просмотров: 5013
Армия РФ похожа на &quot;Запорожец&quot; - офицер США высмеял &quot;военную мощь&quot; Кремля
Армия РФ похожа на "Запорожец" - офицер США высмеял "военную мощь" Кремля Просмотров: 4941
Мир
Российские хакеры атаковали 17 стран - Bloomberg
Российские хакеры атаковали 17 стран - Bloomberg Просмотров: 72
В авиакатастрофе погибли 17 военных
В авиакатастрофе погибли 17 военных
 Просмотров: 252
В Бразилии начались новые протесты против президента
В Бразилии начались новые протесты против президента Просмотров: 99
Байден пригрозил РФ из-за масштабной хакерской атаки на США
Байден пригрозил РФ из-за масштабной хакерской атаки на США 2 Просмотров: 477
Обвал дома в Флориде: спасатели нашли новые тела
Обвал дома в Флориде: спасатели нашли новые тела Просмотров: 180
Больше всего комментируют
9
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
4
После скандала с Довбиком футболисты сборной заговорили на украинском
3
Англия смогла выбить Украину с Евро
3
Бутусов посоветовал России молиться перед украинскими "Джавелинами"
3
"Проиграть - не стыдно. Стыдно проиграть вот так": реакция соцсетей на вылет сборной Украины с Евро
Голосов: 47
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть