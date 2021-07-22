Назвали вакцины, которые эффективны против штамма Delta

Против нового штамма коронавируса Delta ученые признали эффективными две дозы вакцины Pfizer или AstraZeneca.
Об этом говорится в исследовании, которое обнародовали в журнале New England Journal of Medicine.
Две дозы Pfizer предотвращают заражение штаммом Delta на 88%, а прививки AstraZeneca - на 67%.
Одна доза вакцины также дает эффект, но не такой сильный.
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"Наше исследование о пониженной эффективности одной дозы должно ускорить действия, направленные на максимизацию приема второй дозы среди уязвимых групп в контексте циркуляции варианта Delta", - сообщили ученые.
Израиль станет первой страной, которая испытает пероральную вакцину против Covid-19. В Европе уже изготовили несколько тысяч капсул пероральной вакцины. Они будут доступны в Израиле. Другие страны также планируют принять участие в испытании.
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