Назвали топ-10 мировых рисков человечества в 2021 году

Третьим по значимости риском назвали борьбу с климатическими изменениями. Фото: pixabay.com

Консалтинговая компания Eurasia Group составила топ-10 главных мировых рисков 2021 года.

Ими станут политические кризисы в США, Латинской Америке, Турции, затяжная пандемия, борьба с вредными выбросами, а также угрозы в киберпространстве, передает "РБК".

На первом месте "разделенная Америка" - ситуация, когда половина населения США начнет считать нелегитимным каждого нового президента после прихода ко власти Джо Байдена. Это отразится на геополитической ситуации мира и приведет к рецессии.

Далее в рейтинге затяжная пандемия коронавируса. Аналитики считают, что на фоне вакцинации произойдет более значимое расслоение общества на бедных и богатых, что приведет к общественным беспорядкам. Последствиями пандемии также станут сокращение рабочих, потеря доверия ко власти и долговые кризисы.

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Третьим по значимости риском назвали борьбу с климатическими изменениями, которая станет началом международной конкуренции.

Среди других рисков: рост напряженности в отношениях между Америкой и Китаем, прекращение каденции Ангелы Меркель, трудности обработки и передачи данных в международном формате, вероятность глобального конфликта в цифровом пространстве, проблемы турецкой экономики, которые могут привести к мировым политическим последствиям, политический и социальный кризис в Латинской Америке из-за пандемии и выборы в некоторых странах, а также спад экономики стран Ближнего востока из-за низких цен на нефть.

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