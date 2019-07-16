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вторник, 16 июля 2019 11:56

Назвали страны, где жить дороже всего

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Назвали страны, где жить дороже всего
Тунис вошел в пятерку самых дешевых для проживания стран. Фото: vrungel.com.ua

В первом полугодии 2019-го самыми дорогими для проживания государствами в мире стали Каймановы острова, Бермудские острова, Швейцария, Норвегия и Американские Виргинские острова.

Дешевле всего жить в Тунисе, Сирии, Индии, Афганистане и Пакистане, свидетельствуют данные исследования Numbeo.

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Уровень жизни в мире определяли в соответствии с показателями жизни в Нью-Йорке. Индекс стоимости жизни состоит из цен на потребительские товары и продукты, рестораны, транспорт, коммунальные услуги.

Украина оказалась на 120 месте среди 136 стран мира. Жить здесь на 69,06% дешевле, чем в Нью-Йорке.

В прошлом году в мире насчитывалось 18 млн долларовых миллионеров. Это на 0,3% меньше, чем годом ранее. По данным консалтинговой фирмы Capgemini, количество миллионеров сократилось впервые за 10 лет. Последний раз такое было во время кризиса 2008-го.

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Дата
16
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