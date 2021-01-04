Назвали страну с самым низким уровнем рождаемости

Мать с детьми в Южной Корее / Getty Images

В Южной Корее впервые в истории зафиксировано больше смертей, чем рождений. Это тревожит власти страны, в которой самый низкий в мире уровень рождаемости.

В 2020 году в Корее родилось 275,8 тыс. детей, что на 10% меньше, чем в 2019-м. Около 307,7 тыс. человек умерли. Об этом пишет ВВС.

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Цифры побудили правительство к фундаментальным изменениям политики. Уменьшение численности населения является бременем. Помимо увеличения государственных расходов на систему здравоохранения и пенсионную, сокращение молодежи приводит к нехватке рабочей силы, что влияет на экономику.

В прошлом месяце президент Мун Чжэ Ин запустил программу, направленную на решение проблемы, включая денежные компенсации для семей. По этой программе, с 2022-го каждый ребенок будет получать денежный бонус в размере $1850 для покрытия дородовых расходов. Это помимо ежемесячной выплаты $277, которые будут выдавать, пока ребенку не исполнится год. С 2025-го размер ежемесячной доплаты вырастет до $462.

Уменьшению рождаемости способствует то, что сначала женщины стремятся сделать карьеру, а на семью и детей тогда уже не хватает времени. Также не способствует рождаемости рост цен на недвижимость, что отпугивает молодые пары заводить детей. Население страны - 52,5 млн человек.