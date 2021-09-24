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пятница, 24 сентября 2021 13:38

Назвали самые лучшие финансовые центры мира

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Назвали самые лучшие финансовые центры мира
Нью-Йорк сохранил свое место на вершине / Sky News

Нью-Йорк сохранил первое место в индексе глобальных финансовых центров мира GFCI, а Лондон - второе место.

Индекс станет облегчением для Лондона после того, как он потерял доступ к финансовому рынку ЕС, когда Великобритания вышла из блока из-за брекзита в декабре прошлого года. Об этом пишет Sky News.

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"Высокие показатели Нью-Йорка и Лондона свидетельствуют, что секторы финансовых услуг тут сохранили свои показатели в эти годы несмотря на радикальные изменения в методах работы за последние 18 месяцев", - идет речь в отчете GFCI.

Гонконг и Сингапур заняли третье и четвертое места, упав в рейтинге по некоторым показателям.

"Видим две закономерности. Уверенность в восстановлении экономик стран Северной Америки и Западной Европы после шока 2020 года. Второе - стабилизация после быстрого роста центров в Азиатско-Тихоокеанском регионе и их экономическая стабильность в условиях пандемии", - говорит один из авторов исследования GFCI Майкл Майнелли.

Лондон, который держал первенство по развитию сообщений, уступил место Шанхаю из-за пандемии. Кроме Шанхая наиболее соединенными городами мира являются Пекин, Гуанчжоу и Чэнду.

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