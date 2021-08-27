Назвали самые безопасные города мира

Копенгаген стал во время пандемии самым безопасным городом мира / Getty Images

Копенгаген обогнал Токио, и стал самым безопасным городом в мире в новом отчете британского делового издания The Economist.

В исследовании, которое издания публикует каждые два года, ранее столица Дании занимала восьмое место в общем рейтинге, а первое - Токио. Об этом пишет Daily Mail.

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Однако по прошествии последних двух лет, пока пандемия Covid-19 охватила мир, Копенгаген вышел на первое место как самый безопасный город в мире.

В отчете города мира оцениваются по пяти категориям: цифровая безопасность, безопасность здоровья, безопасность инфраструктуры, личная безопасность и экологическая безопасность.

Копенгаген превзошел Токио в четырех из пяти категорий. При этом японская столица оказалась выше только по показателям безопасности в области здравоохранения. Датская столица получила общую оценку 82,4, бала из 100 возможных. За ней следует канадский Торонто, получивший 82,2 балла.

"Одним из ключевых факторов, делающих Копенгаген таким безопасным городом, является низкий уровень преступности, который в настоящее время находится на самом низком уровне за более чем десятилетие. Уделяем большое внимание раннему вмешательству с профилактикой. Копенгаген отличается большой социальной сплоченностью и относительно небольшим разрывом в уровне благосостояния. Это смешанный город, где помощник по уборке и гендиректор встречаются в супермаркете и учат своих детей в одной школе. У города еще есть проблема с повторными правонарушителями среди несовершеннолетних", - сказал мер датской столицы.

В десятку самых безопасных попали также, кроме Копенгагена и Торонто, Сингапур, Сидней, Токио, Амстердам, Веллингтон, Гонконг, Мельбурн и Стокгольм. Украинских городов в списке нет.

12 апреля Киев занял 4-е место в рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха. Индекс загрязнения составил 159 при норме 50. Это подтверждают данные мирового рейтинга чистоты воздуха Iqai.