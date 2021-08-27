Назвали самые безопасные города мира

 
Ексклюзивы
1/5
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Просмотров: 774
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Просмотров: 531
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
Просмотров: 900
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
Просмотров: 1674
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 549
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Просмотров: 450
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
Просмотров: 1134
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
Просмотров: 1323
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Просмотров: 14157
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Просмотров: 1449
Фото
Все фото
4
9
5
3
5
Мужчина переоборудовал бункер времен Второй мировой войны и сдает его на Airbnb
Мужчина переоборудовал бункер времен Второй мировой войны и сдает его на Airbnb
В Москве вспыхнула самая высокая телебашня: есть погибшие
В Москве вспыхнула самая высокая телебашня: есть погибшие
Во время массовых столкновений погибли по меньшей мере 210 человек
Во время массовых столкновений погибли по меньшей мере 210 человек
Теракты в Кабуле: умерли по меньшей мере 100 человек, еще 150 - ранены
Теракты в Кабуле: умерли по меньшей мере 100 человек, еще 150 - ранены
Лесные пожары приближаются к городу: тысячи людей эвакуированы
Лесные пожары приближаются к городу: тысячи людей эвакуированы
Видео
Все видео
Женщина переоделась в медсестру и украла ребенка из рук матери
Женщина переоделась в медсестру и украла ребенка из рук матери
В самой сухой пустыне мира выпал снег
В самой сухой пустыне мира выпал снег
На складе воинской части произошел взрыв боеприпасов: есть погибшие
На складе воинской части произошел взрыв боеприпасов: есть погибшие
Женщине запретили видеться с шимпанзе из-за чрезмерной привязанности к животному
Женщине запретили видеться с шимпанзе из-за чрезмерной привязанности к животному
Эволюционное поведение: черепахи на Сейшелах ошеломили ученых
Эволюционное поведение: черепахи на Сейшелах ошеломили ученых
Интервью
1/5
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1179
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 990
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 1575
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 261
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1332
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
26 августа 2021
Просмотров: 441
Не заробили
Зателефонували з міської ради Черкас. Запросили на урочистості, де вручатимуть відзнаку як борцеві за Незалежність. Ми з Володькою Терновим прийшли ...
пятница, 27 августа 2021 13:51

Назвали самые безопасные города мира

  Комментировать
Назвали самые безопасные города мира
Копенгаген стал во время пандемии самым безопасным городом мира / Getty Images

Копенгаген обогнал Токио, и стал самым безопасным городом в мире в новом отчете британского делового издания The Economist.

В исследовании, которое издания публикует каждые два года, ранее столица Дании занимала восьмое место в общем рейтинге, а первое - Токио. Об этом пишет Daily Mail.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали города с самой "прозрачной" местной властью

Однако по прошествии последних двух лет, пока пандемия Covid-19 охватила мир, Копенгаген вышел на первое место как самый безопасный город в мире.

В отчете города мира оцениваются по пяти категориям: цифровая безопасность, безопасность здоровья, безопасность инфраструктуры, личная безопасность и экологическая безопасность.

Копенгаген превзошел Токио в четырех из пяти категорий. При этом японская столица оказалась выше только по показателям безопасности в области здравоохранения. Датская столица получила общую оценку 82,4, бала из 100 возможных. За ней следует канадский Торонто, получивший 82,2 балла.

"Одним из ключевых факторов, делающих Копенгаген таким безопасным городом, является низкий уровень преступности, который в настоящее время находится на самом низком уровне за более чем десятилетие. Уделяем большое внимание раннему вмешательству с профилактикой. Копенгаген отличается большой социальной сплоченностью и относительно небольшим разрывом в уровне благосостояния. Это смешанный город, где помощник по уборке и гендиректор встречаются в супермаркете и учат своих детей в одной школе. У города еще есть проблема с повторными правонарушителями среди несовершеннолетних", - сказал мер датской столицы.

В десятку самых безопасных попали также, кроме Копенгагена и Торонто, Сингапур, Сидней, Токио, Амстердам, Веллингтон, Гонконг, Мельбурн и Стокгольм. Украинских городов в списке нет.

12 апреля Киев занял 4-е место в рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха. Индекс загрязнения составил 159 при норме 50. Это подтверждают данные мирового рейтинга чистоты воздуха Iqai.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали самые безопасные города мира». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
августа

В Москве вспыхнула самая высокая телебашня: есть погибшие

Самое сильное в истории извержения забрало около 36 тыс. жизней

Самое читаемое
Мать первенца Вакарчука: что о ней известно
Мать первенца Вакарчука: что о ней известно
8
 Просмотров: 8451
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
13
 Просмотров: 6120
Гороскоп на 26 августа: в чью жизнь вернутся богатство и успех
Гороскоп на 26 августа: в чью жизнь вернутся богатство и успех
 Просмотров: 4572
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
 8 Просмотров: 2952
Мураев на День Независимости жаловался Скабеевой
Мураев на День Независимости жаловался Скабеевой
 1 Просмотров: 2934
Мир
Мужчина переоборудовал бункер времен Второй мировой войны и сдает его на Airbnb
Мужчина переоборудовал бункер времен Второй мировой войны и сдает его на Airbnb
4
 Просмотров: 333
Зеленский прибыл в Молдову с опозданием на 1 ч.
Зеленский прибыл в Молдову с опозданием на 1 ч. Просмотров: 297
Женщина переоделась в медсестру и украла ребенка из рук матери
Женщина переоделась в медсестру и украла ребенка из рук матери
 Просмотров: 324
В конфискованных плитах известняка нашли скелет древнего существа
В конфискованных плитах известняка нашли скелет древнего существа Просмотров: 198
Миллиардер продает билеты на рейсы из Кабула за $6,5 тыс.
Миллиардер продает билеты на рейсы из Кабула за $6,5 тыс. 1 Просмотров: 459
Больше всего комментируют
8
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
5
Посольство США осудило нападение на Порошенко
4
Состоялся самый большой парад ко Дню Независимости
3
Зеленский наградил мэра, который называл майдановцев "террористами"
2
Зеленский назвал три свои главные достижения на посту президента
Голосов: 302
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть