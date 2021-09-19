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воскресенье, 19 сентября 2021 12:03

Назвали пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19

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Назвали пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19
В Европе по приросту болезни лидируют Британия, Россия и Франция. Фото: pixabay.com

В мире в течение суток 17 сентября диагностировали более 416 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших выявили в США, Индии и Великобритании.

В Европе по приросту болезни лидируют Британия, Россия и Франция, свидетельствуют данные Worldometers. Украина по количеству новых заражений находится между Израилем и Румынией – на 17-м месте в мире. Среди стран Европы она на шестом месте.

В США зафиксировали более 64,5 тыс. новых инфицированных за сутки, в Индии – более 31 тыс., а в Британии – более 30 тыс. Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Турция из более 26 тыс. больными и Филиппины – свыше 23 тыс. случаев инфицирования.

За сутки в мире зафиксировали более 6,7 тыс. летальных случаев болезни. По смертности от Covid-19 Украина на 18-м месте в мире и на четвертом в Европе.

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Адаптивный карантин в Украине заработает по новым правилам с 20 сентября. 43% украинцев поддерживают введение карантинных ограничений даже при условии снижения благосостояния для большинства людей. В желтой и оранжевой зонах будут допускать работу образовательных учреждений при условии, что персонал будет привит на уровне 80% по крайней мере одной дозой. В красной зоне для продолжения работы все должны быть привиты двумя дозами Сovid-вакцины. То же будет касаться учреждений культуры, питания и спортзалов.

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Дата
19
сентября

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