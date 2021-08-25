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среда, 25 августа 2021 08:13

Назвали пять стран с наихудшей Сovid-ситуацией

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В мире диагностировали более 656 тыс. новых случаев Covid-19. больше всего больных обнаружили в США, Индии и Иране.

В Европе по приросту болезни лидируют Великобритания, Франция и Россия, свидетельствуют данные Worldometers. Украина по количеству новых заражений находится на 71-м месте в мире. Среди стран Европы она на 18-м месте.

В США зафиксировали более 147 тыс. новых инфицированных за сутки, в Индии – более 51 тыс., а в Иране – более 40 тыс. Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Бразилия и Англия.

Автор: Worldometers
  Страны, где больше всего свирепствует коронавирус
Страны, где больше всего свирепствует коронавирус

В США и Индонезии зафиксировали более тысячи смертей среди инфицированных. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют РФ, Испания и Британия. Украина-девятая в Европе по количеству летальных исходов.

Всего за время пандемии в мире умерли более 4,4 млн человек. Выздоровели более 191 млн человек, до сих пор болеют почти 18 млн.

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Турция вводит новые ограничения для невакцинированных граждан. Таким образом будут бороться с распространением коронавируса. С 6 сентября непривитым и людям без негативного ПЦР-теста нельзя будет посещать массовые мероприятия, включая концерты, театры и кинотеатры.

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Дата
25
августа

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