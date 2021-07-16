Назвали приоритетную версию катастрофы самолета на Камчатке

 
Ексклюзивы
1/5
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
Просмотров: 54
+37°С, дожди и грозы - погода будет испытывать украинцев еще неделю
+37°С, дожди и грозы - погода будет испытывать украинцев еще неделю
Просмотров: 549
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
Просмотров: 756
"Банковая хочет забрать МВД себе": какие изменения ожидает министерство после Авакова
"Банковая хочет забрать МВД себе": какие изменения ожидает министерство после Авакова
Просмотров: 396
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
Просмотров: 495
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
Просмотров: 486
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
1 Просмотров: 729
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 1692
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 540
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 612
Фото
Все фото
3
4
4
4
10
Открыли первый напечатанный на 3D-принтере стальной мост
Открыли первый напечатанный на 3D-принтере стальной мост
Умер крокодил, которого приручил человек
Умер крокодил, которого приручил человек
Мощный торнадо обрушился на жилой район: есть пострадавшие
Мощный торнадо обрушился на жилой район: есть пострадавшие
Масштабные наводнения унесли жизни 81 человека, более 1,5 тыс. пропали без вести: фото
Масштабные наводнения унесли жизни 81 человека, более 1,5 тыс. пропали без вести: фото
Четверг в фото: Америка в огне, Германия утопает, в Турции отмечают день демократии
Четверг в фото: Америка в огне, Германия утопает, в Турции отмечают день демократии
Видео
Все видео
Назвали приоритетную версию катастрофы самолета на Камчатке
Назвали приоритетную версию катастрофы самолета на Камчатке
В центре Москвы военный грузовик вылетел на встречку и перевернулся: видео ДТП
В центре Москвы военный грузовик вылетел на встречку и перевернулся: видео ДТП
Заливает даже пустыню: в ОАЭ искусственно вызвали дожди
Заливает даже пустыню: в ОАЭ искусственно вызвали дожди
Показали, как работает военный дрон-акула
Показали, как работает военный дрон-акула
Против грабителей магазина использовали подсолнечное масло
Против грабителей магазина использовали подсолнечное масло
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 558
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 1692
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 540
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 612
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 342
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2021
Просмотров: 702
Друге дно
У Греції втопилася суддя зі Сміли. Вона була родом із Донецька, жила в Києві, судила на Черкащині. Мала три квартири й два автомобілі. Нічого ...
пятница, 16 июля 2021 13:20

Назвали приоритетную версию катастрофы самолета на Камчатке

  Комментировать
Назвали приоритетную версию катастрофы самолета на Камчатке
Пилоты Ан-26, вероятно, перед полетом выпили алкоголь. Фото: russianplanes.net

Основной причиной аварии пассажирского самолета Ан-26 на российской Камчатке Росавиация назвала ошибку пилотов.

В крови обоих членов экипажа нашли алкоголь, пишет издание "Коммерсант".

Ан-26 должен был пролететь над аэродромом, пересечь береговую линию, развернуться над Охотским морем и вернуться на посадочную полосу в Палане. Пилоты должны были вписаться в узкое отверстие между долиной реки и скальным бруствером.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще один российский самолет пропал без вести

Однако воздушное судно начало отклоняться от посадочного курса. Диспетчер запретил пилотам снижаться на сложном участке полета. Но экипаж снизился на 600 м. В результате лайнер врезался в скалу.

Ошибки пилотов можно объяснить сложными погодными условиями, говорят в Росавиации. Пока неизвестно, почему пилоты проигнорировали требования диспетчера и показания приборов.

6 июля в России на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Они все погибли.

Самолет выполнял рейс Петропавловск-Камчатский - Палана и разбился незадолго до посадки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали приоритетную версию катастрофы самолета на Камчатке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июля

Испытали самое мощное в мире оружие

Загорелись цистерны с желтым фосфором

Всегда востребованы: бухгалтеры отмечают профессиональный праздник

Приняли исторический документ

Обязательное употребление украинского языка подтвердили законом

Фракция раскололась

Открыли самый страшный концлагерь

Самое читаемое
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самоселы: фото
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самоселы: фото
26
 Просмотров: 17217
Аномальная жара спадет: назвали дату
Аномальная жара спадет: назвали дату Просмотров: 10215
Порошенко передал военным оборудования на миллион гривен
Порошенко передал военным оборудования на миллион гривен 8 Просмотров: 7830
Гороскоп на 15 июля: такого предсказания не ожидал никто
Гороскоп на 15 июля: такого предсказания не ожидал никто
 Просмотров: 7002
Гороскоп на 16 июля: для кого эта пятница станет особенной
Гороскоп на 16 июля: для кого эта пятница станет особенной
 Просмотров: 5643
Мир
Уничтожили 5 тыс. доз вакцины Moderna - назвали причину
Уничтожили 5 тыс. доз вакцины Moderna - назвали причину Просмотров: 45
В России бесследно исчез пассажирский самолет
В России бесследно исчез пассажирский самолет Просмотров: 288
Дуда примет участие в саммите Крымской платформы
Дуда примет участие в саммите Крымской платформы Просмотров: 45
Открыли первый напечатанный на 3D-принтере стальной мост
Открыли первый напечатанный на 3D-принтере стальной мост
3
 Просмотров: 306
В центре Москвы военный грузовик вылетел на встречку и перевернулся: видео ДТП
В центре Москвы военный грузовик вылетел на встречку и перевернулся: видео ДТП
 Просмотров: 279
Больше всего комментируют
96
Увольнение Тупицкого с КСУ: СМИ узнали решение Верховного суда
8
Порошенко передал военным оборудования на миллион гривен
2
Арестович завел пластинку Колесниченко-Кивалова о "региональном статусе русского"
1
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
1
"Я украинец, у меня все украинское" - Ракицкий не хочет оставаться в России
Голосов: 760
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть