Назвали приоритетную версию катастрофы самолета на Камчатке

Пилоты Ан-26, вероятно, перед полетом выпили алкоголь. Фото: russianplanes.net

Основной причиной аварии пассажирского самолета Ан-26 на российской Камчатке Росавиация назвала ошибку пилотов.

В крови обоих членов экипажа нашли алкоголь, пишет издание "Коммерсант".

Ан-26 должен был пролететь над аэродромом, пересечь береговую линию, развернуться над Охотским морем и вернуться на посадочную полосу в Палане. Пилоты должны были вписаться в узкое отверстие между долиной реки и скальным бруствером.

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Однако воздушное судно начало отклоняться от посадочного курса. Диспетчер запретил пилотам снижаться на сложном участке полета. Но экипаж снизился на 600 м. В результате лайнер врезался в скалу.

Ошибки пилотов можно объяснить сложными погодными условиями, говорят в Росавиации. Пока неизвестно, почему пилоты проигнорировали требования диспетчера и показания приборов.

Место крушения Ан-26 на Камчатке у поселка Палан. Все пассажиры и члены экипажа погибли.



"Новая" собрала главное, что известно о катастрофе:https://t.co/AMV372Ag94 pic.twitter.com/5qBq5XAKLo — Новая Газета (@novaya_gazeta) July 6, 2021

6 июля в России на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Они все погибли. Самолет выполнял рейс Петропавловск-Камчатский - Палана и разбился незадолго до посадки.