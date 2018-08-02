Назвали причину убийства российских журналистов

Российских журналистов убили в Африке из-за их расследование деятельности ППК "Вагнера". Фото: Sobkor

Причиной убийства российских журналистов в Центральной Африканской Республике (ЦАР) стало их расследования о деятельности ППК "Вагнера" ​​в этой стране.

Так считает российский оппозиционный политик Константин Боровой, передают "Факты".

"Что делать "Вагнеру", если кто-то начинает расследовать их деятельность? Способ у них всегда один и тот же - уничтожать тех, кто проявляет к ним интерес. В случае с тремя журналистами в ЦАР вообще никаких сомнений в том, что их убили наемники. Это видно даже по реакции средств массовой пропаганды (в России сейчас не СМИ, а ЗМП - средства массовой пропаганды). Вот они пишут, что какие-то люди в тюрбанах расстреляли журналистов, чтобы поживиться дорогой аппаратурой ", - отметил он.

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При этом Боровой называет бредом попытки свести убийство к бытовому конфликту.

"Это бред, поскольку есть данные, что журналистов "вели" еще из Москвы, пытались выяснить, когда и где они могут находиться", - сказал он.

Трех российских журналистов нашли мертвыми в Африке 31 июля, где они снимали документальный проект о работе ППК "Вагнер". Россиян атаковали около полуночи. Неизвестные открыли огонь по машине из автоматов.