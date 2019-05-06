Назвали причину гибели пассажиров в Шереметьево

Пожар на борту самолета Москва-Мурманск произошел 5 мая. Фото: unian.ua

Большинство погибших пассажиров в результате авиакатастрофы с участием лайнера в московском аэропорту Шереметьево отравились продуктами горения.

"Причины смерти будет устанавливать экспертиза. Судя по всему, большинство тех, кто остался в салоне, погибли от отравления", — сообщат российские СМИ.

У большинства погибших есть сильные термические ожоги.

Для установления личности жертв катастрофы будет проведена генетическая экспертиза.

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5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" аварийно сел пассажирский самолет, выполнявший рейс в Мурманск. Во время посадки у лайнера загорелся хвост. На его борту находились 78 пассажиров. Сейчас известно, что погиб 41 человек.