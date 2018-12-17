Назвали победительницу конкурса "Мисс Вселенная-2018"

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Представительница Филиппин 24-летняя Катриона Грей победила в 67-м конкурсе красоты "Мисс Вселенная", который состоялся в столице Таиланда Бангкоке. Такое решение вынесло жюри соревнования 17 декабря.

Почетное второе место заняла представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес. В тройку также вошла участница от Юго-Арфиканской республики Тамарин Грин, сообщает Reuters.

Катриона Грей известна на родине как телеведущая, певица, театральная актриса и модель. На сайте конкурса отмечается, что Грей имеет степень магистра по теории музыки. Она занимается вопросами заболевания ВИЧ и СПИД в организации Love Yourself, и работает волонтером в некоммерческой организации Young Focus. Отец девушки родом из Австралии, ее мать - филиппинка.

В этом году организаторы конкурса постарались предотвратить возможные проблемы с активистами политических движений и стать толерантной площадкой для молодых девушек любого происхождения. К примеру, в этом году в конкурсе "Мисс Вселенная" участвовала трансгендер, "Мисс Испания" 27-летняя Анжела Понки. Хотя участие трансгендеров было официально разрешено в 2012 году, ни одна из претенденток так и не смогла пройти дальше национального уровня.

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Также впервые за всю историю соревнования, членами жюри стали исключительно женщины, причем достаточно самостоятельны: предпринимательницы, бизнес-лидеры и эксперты индустрии.

Однако без скандалов не обошлось - "мисс США" Сара Роуз Саммерз во время подготовки к конкурсу "Мисс Вселенная" оскорбила участниц из Вьетнама и Камбоджи: она высмеяла в соцсетях их незнание английского языка. После того, как пользователи соцсетей обвинили американку в расизме и травле девушек, она была вынуждена извиниться.

Международный конкурс красоты "Мисс Вселенная" является ежегодным и одним из самых престижных в мире, наряду с "Мисс Мира", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля". Он проводится с 1952 года.

В конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2018" приняли участие самые красивые девушки из 94 стран. Красавицы среди других испытаний, дефилировали в креативных купальниках стилизованных под народные костюмы разных стран.