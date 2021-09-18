Назвали крупнейших богачей мира

Фото: pixabay.com

Опубликовали ежегодный рейтинг самых богатых семей, владеющих крупнейшими компаниями мира.

Перечень богачей подвела компания Bloomberg. По их данным 25 самых богатых семей увеличили свое состояние по сравнению с августом 2020 года на 22%, или на $312 млрд.

Лидером рейтинга стала семья Уолтон. Она контролирует одну из крупнейших сетей супермаркетов Walmart. Ее состояние за последний год выросли на $23 млрд и оценивается в $238,2 млрд. Компания Walton Enterprises владеет 48% акций сети Walmart, стоимость которых возросла.

На втором месте оказалась семья Марс, владеет кондитерской корпорацией Mars. Их состояние оценивается в $141,9 млрд.

Третьей по величине капитала в мире стала семья Кох, обладающая Koch Industries. Их состояние достигли $124,4 млрд. Компания работает в сфере нефтепереработки и химической промышленности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский встретится с Маском и Безосом

Также в рейтинге оказались французская семья Эрме, которая владеет модным домом Hermes с состоянием $116 млрд; королевская семья Саудовской Аравии Аль Сауд ($100 млрд); владельцы модного дома Chanel Вертхаймер ($61,8 млрд); семья Томсон, которой принадлежит информационное агентство Thomson Reuters ($61,1 млрд); немецкая семья Берингер, обладающий фармацевтической компанией Boehringer Ingelheim ($59,2 млрд) и другие.

А вот согласно рейтингу самых богатых людей в пятерку лидеров входят: председатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск ($205 млрд) основатель Amazon Джефф Безос ($200 млрд) французский бизнесмен, президент и CEO группы компаний LVMH (Louis Vuitton Mo"t Hennessy) Бернар Арно ($159 млрд) основатель Microsoft Билл Гейтс ($151 млрд) основатель Facebook Марк Цукерберг ($136 млрд).

Основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin миллиардер Джефф Безос подает в суд на национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. Причиной стало решение NASA передать контракт на строительство лунного модуля компании SpaceX Илона Маска. Компания Безоса обвиняет NASA в "незаконной и ненадлежащей оценке" ее предложений во время проведения тендера.