Назвали количество задержанных на протестах в Минске

На массовых акциях протеста в белорусской столице Минске задержали четырех человек.

Об этом сообщают правозащитники в Телеграмм-канале "Списки Задержанных".

На данный момент известно, что трое задержанных доставили во Фрунзенский РУВД, а один - в Партизанский РУВД.

Локальные акции протеста проходят в разных районах Минска в воскресенье, 3 января. Протестующие с оппозиционной бело-красно-белой символикой ходят небольшими колоннами в своих районах с лозунгами "Жыве Беларусь!", "Не забудем, не простим!", "Верым, можам, пераможам!".

Акции протеста против итогов выборов президента продолжаются в Беларуси с 9 августа 2020 года. Победителем объявлено Александра Лукашенко, который занимает эту должность с 1994 года. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождение политзаключенных и проведения новых выборов.