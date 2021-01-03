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воскресенье, 03 января 2021 17:43

Назвали количество задержанных на протестах в Минске
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На массовых акциях протеста в белорусской столице Минске задержали четырех человек.

Об этом сообщают правозащитники в Телеграмм-канале "Списки Задержанных".

Протестные акции проходят в разных районах Минска. Фото: tut.by
Протестные акции проходят в разных районах Минска. Фото: tut.by
Протестные акции проходят в разных районах Минска. Фото: tut.by
Протестные акции проходят в разных районах Минска. Фото: tut.by

На данный момент известно, что трое задержанных доставили во Фрунзенский РУВД, а один - в Партизанский РУВД.

Локальные акции протеста проходят в разных районах Минска в воскресенье, 3 января. Протестующие с оппозиционной бело-красно-белой символикой ходят небольшими колоннами в своих районах с лозунгами "Жыве Беларусь!", "Не забудем, не простим!", "Верым, можам, пераможам!".

Акции протеста против итогов выборов президента продолжаются в Беларуси с 9 августа 2020 года. Победителем объявлено Александра Лукашенко, который занимает эту должность с 1994 года. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождение политзаключенных и проведения новых выборов.

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Дата
03
января

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