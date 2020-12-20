Назвали количество задержанных на протестах в Беларуси

На массовых акциях протеста в белорусской столице Минске задержали около ста человек.
Об этом сообщили в пресс служба ГУВД Мингорисполкома.
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"Наиболее активны были задержаны (около 100 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства)", - сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
В Беларуси в воскресенье, 20 декабря, проходит очередная акция протеста - "марш народного трибунала".
Протесты в Беларуси начались в августе, после президентских выборов, победу на которых ЦИК страны признала Александром Лукашенко. Запад не признал эти выборы ни честными, ни справедливыми. Украина присоединилась.
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