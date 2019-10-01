Назвали имя самого богатого американца

Самым богатым американцем стал Безос. Фото: Reuters

Второй раз список 400 самых богатых американцев возглавил основатель и глава транснациональной технологической компании Amazon Джефф Безос.

Его состояние насчитывает $114 млрд, сообщает журнал Forbes.

В 2018 году его доход составил $160 млрд.

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После развода с бывшей женой Маккензи Безос он потерял часть денег. Экс-супруга получила четвертую часть его доли в компании.

Самые богатые люди мира за один день потеряли почти $ 18 млрд. Это связано с рекордным падением индексов фондовых бирж США.