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пятница, 04 июня 2021 10:56

Назвали цену за самую дорогую в мире парковку

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Назвали цену за самую дорогую в мире парковку
Рекордное место для парковки в сверхроскошный жилом комплексе Mount Nicholson / Getty Images

Парковочное место в Гонконге продали за рекордные $1,3 млн.

Это одно из нескольких мест, проданных в сверхроскошный комплексе в престижном жилом районе города Пик. Об этом пишет ВВС.

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В комплексе Mount Nicholson с видом на гавань Виктория - одни из самых дорогих домов в Азии и в мире.

Гонконг настолько переполнен, что любое пространство, то для жизни или для парковки, стоит очень дорого. Мировой финансовый центр часто возглавляет списки самых дорогих мест в мире по недвижимости.

По данным Bloomberg, предыдущий рекорд цены на парковочное место также был в Гонконге, когда в 2019-м парковочное место там продали за $980 тыс.

Как и многие другие мегаполисов, в Гонконге также огромный спекулятивный рынок недвижимости. В последние месяцы на его рынке элитных домов осуществлены рекордные сделки, поскольку доверие покупателей вернулась после ослабления пандемии. В мае дом на Пике сдали аренду за $210 тыс. в месяц.

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Дата
04
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