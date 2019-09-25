Назначили директора Международного валютного фонда

Директором Международного валютного фонда стала кандидат от Евросоюза Кристалина Георгиева.

Георгиева представительница Болгарии, она станет первой в истории МВФ руководительницей из страны с развивающейся экономикой. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"Исполнительный совет МВФ выбрал сегодня Кристалин Георгиеву на пост директора-распорядителя МВФ и председателя Исполнительного совета на пятилетний период с 1 октября 2019. Георгиева, которая сменила Кристин Лагард, станет первой с момента основания организации в 1944 году главой МВФ из страны с рыночной экономикой", - говорится в сообщении.

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Украина заняла 71 место среди 190 стран мира в рейтинге легкости ведения бизнеса. Рейтинг подготовил Всемирный банк. В рейтинге Doing Business-2019 Украина поднялась на 5 позиций по сравнению с рейтингом 2018. Заняла 71 место. Находится между Киргизией и Грецией.