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пятница, 19 марта 2021 08:00

Назарбаев подал в отставку

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Назарбаев подал в отставку
Нурсултан Назарбаев / Wikipedia

19 марта 2019-го после 29 лет пребывания на посту президента Казахстана в отставку подал Нурсултан Назарбаев, назначив временным президентом председателя сената Касым-Жомарт Токаева. На следующий день в честь Назарбаева столицу Астану переименовали в Нур-Султан.

После распада СССР Назарбаев стал первым президентом страны, победив на выборах в 1991-м с результатом 98,7%. В 1995 году, по результатам референдума, полномочия действующего президента продлили еще на 5 лет. После этого побеждал на выборах 1999-го, 2005-го, 2011-го и 2015-го. В 2007-м парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз.

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Готовиться к отставке и передачи власти начал в сентябре 2016-го. Смерть многолетнего президента соседнего Узбекистана Ислама Каримова заставила его задуматься об успешной и безопасную передачу власти. После отказа от власти Назарбаев остался председателем Совета безопасности, членом "Конституционного совета" и главой правящей партии "Нур Отан". Конституция дает ему как первому президенту и "елбасы", то есть "лидеру нации", закреплено право пожизненно возглавлять Совбез и влиять на политику.

"Решение Совета безопасности и его председателя являются обязательными и подлежат неукоснительному выполнению всеми государственными органами, организациями и должностными лицами Казахстана", - говорится в конституции страны.

В течение 2-х лет как "елбасы" он имеет собственный офис, осуществляет визиты в иностранные столицы как официальное лицо, встречается с первыми лицами, провел праймериз в правящей партии накануне парламентских выборов в стране в январе этого года. Назарбаев перенес коронавирус в прошлом году и основал фонд "Мы вместе" для борьбы с Covid-19. 6 июля ему исполнится 81 год.

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Дата
19
марта

Назарбаев подал в отставку

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