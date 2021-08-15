Наводнение в Турции: число погибших возросло до 62

Более 2000 человек были эвакуированы из пострадавших районов. Фото: Reuters

Наводнение, которое охватило города в турецком Черноморском регионе, унесла жизни 62 человек. Об этом сообщает Reuters.

Наводнения принесли хаос в северные провинции. 52 человека погибли в результате наводнения в провинции Стамбул, еще 9 человек погибли в Синоп и 1 в Бартини.

Потоки воды выбросили десятки автомобилей и кучи мусора вдоль улиц, разрушили здания и мосты, закрыли дороги и отключили электричество для сотен деревень.

Более 2000 человек были эвакуированы из пострадавших районов, некоторые с помощью вертолетов и лодок.

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