Навального планируют арестовать

В РФ хотят задержать Навального. Фото:facebook.com/navalny

Федеральная служба исполнения наказаний РФ хочет задержать политика Алексея Навального до решения суда о замене его условного срока на реальный.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

ФСИН считает, что в течение 2020 года Навальный "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока" и минимум 6 раз не явился на регистрацию в ведомства - 13 и 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. Он также не отмечался с середины августа до конца декабря.

Служба учла тот факт, что Навальный находился на лечении в клинике "Шарите", но после выписки он снова не явился на регистрацию и только 23 ноября сообщил, что проживает в берлинском отеле Hotel Arabel, где восстанавливает здоровье.

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"Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию", - отметили в сообщении.

Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный, который находился с лета в Германии на лечении после отравления "Новичком", заявил, что возвращается в Россию 17 января.