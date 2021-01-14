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четверг, 14 января 2021 15:47

Навального планируют арестовать

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Навального планируют арестовать
В РФ хотят задержать Навального. Фото:facebook.com/navalny

Федеральная служба исполнения наказаний РФ хочет задержать политика Алексея Навального до решения суда о замене его условного срока на реальный.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

ФСИН считает, что в течение 2020 года Навальный "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока" и минимум 6 раз не явился на регистрацию в ведомства - 13 и 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. Он также не отмечался с середины августа до конца декабря.

Служба учла тот факт, что Навальный находился на лечении в клинике "Шарите", но после выписки он снова не явился на регистрацию и только 23 ноября сообщил, что проживает в берлинском отеле Hotel Arabel, где восстанавливает здоровье.

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"Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию", - отметили в сообщении.

Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный, который находился с лета в Германии на лечении после отравления "Новичком", заявил, что возвращается в Россию 17 января.

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