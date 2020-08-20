Навального осмотрят врачи из Москвы

Политик Алексей Навальный оказался в реанимации. Фото: REUTERS

Состояние оппозиционного политика Алексея Навального оценивается как стабильно тяжелое.

"Завтра в Омск по приглашению региональных специалистов и просьбе близких А. Навального приедут анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи Национального медико-хирургического центра имени Пирогова и Центра нейрохирургии имени академика Бурденко для проведения расширенного консилиума", - сообщили в Минздраве Омской области.

По предварительным выводам Навальный отравился нейролептиками.

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Напомним, 20 августа российскому оппозиционному политику Алексею Навальному стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске. Навальный попал в реанимацию.